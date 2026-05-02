FCユトレヒトは土曜、NACブレダを土壇場で1-0で下した。ガルゲンワールト・スタジアムでの試合は長い間スコアレスだったが、後半終盤にダニ・デ・ウィットが決勝点を挙げた。 NACはモハメド・ナソーの退場で大半を10人で戦った。この勝利でユトレヒトはカンファレンスリーグプレーオフへ前進した一方、17位NACの状況は厳しさを増した。

ユトレヒトはマティス・ディッデンの代わりにマイク・エールダイゼンを起用。NACは5バックで守りを固め、ホルトビーやアユーでカウンターを狙ったが、退場後はさらに守勢に回った。

前半はペースが上がらず、決定機もほとんどない退屈な展開だった。 ユトレヒトはボールを支配しながらも、コンパクトなNAC守備を崩せなかった。前半最大の出来事はVAR介入によるナッソーの一発退場。エル・カルワニの足首を伸ばした足で踏みつけ、主審はモニター確認後にレッドカードを提示した。エル・カルワニは続行可能だった。

1人少ないNACはさらに守りを固め、カウンターを狙った。しかしユトレヒトは決定機を作れない。前半終了間際にはアロンゾ・エンガンダの遠距離シュートも枠を外れた。

後半はユトレヒトがギアを上げ、アルテム・ステパノフとイェスパー・カールソンが好機を創出した。それでもNACは粘り強く守り、カウンターで反撃した。

アンドレ・アユーは先制の好機を迎えたが、GKヴァシリオス・バルカスに阻まれた。ユトレヒトもヨアン・カトリンや途中出場のセバスチャン・ハラーが攻めたが、得点は生まれなかった。

0-0で終わるかと思われた86分、ユトレヒトが先制。カールソンのクロスをフリーのデ・ウィットがヘディングで決めた。一度はオフサイドで取り消されたが、VARが判定を覆しゴールが認められた。

アディショナルタイム、NACはムッサ・スマノのヘディングが枠を外れ同点ならず。GKビエリカも前線へ上がった直後、カウンターからエイドリアン・ブレイクに2点目を許した。

この敗戦でブレデンは17位にとどまり、残留には残り2試合で2勝が必要となった。