FCユトレヒトのFWヨアン・カトリーヌが土曜午後、PECズヴォレとのホーム戦で自軍のファンを大いにいら立たせた。フランス人アタッカーは開始わずか2分、チームメイトのアンヘル・アラルコンがはるかに良い位置にいたにもかかわらず、自ら決めようとして絶好機をふいにした。その影響もあり、スタディオン・ハルヘンワールトでの試合は前半を終えて0-0となっている。

FCユトレヒトはキックオフ直後、先制の絶好機を迎えた。PECズヴォレのCKから、ディッデンが粘ってボールをつなぐと、電光石火のカウンターが生まれ、カトリーヌとアラルコンが1人のDFに向かっていった。

2対1の状況は、ホームチームが先制する理想的な機会に見えた。しかし、カトリーヌは完全にフリーだったチームメイトにパスを出さず、シュートを選択。ボールはPECズヴォレのゴールを外れた。

このフランス人選手のプレーに、イェルーン・カプテインスは強いいら立ちを示した。「FCユトレヒトがいきなり大きなチャンスを逃した」。オランダ紙『デ・テレグラーフ』の記者はXにそう投稿した。「その後の2対1の場面はひどい形で終わった。カトリーヌがフリーのアラルコンに出そうとせず、自分でシュートして外したからだ」

カプテインスは、カトリーヌが素直にチームメイトへパスを出すべきだったと考え、厳しい言葉を向けた。「このフランス人選手は評価を下げた」というのが、その辛辣な見解だ。さらにFCユトレヒトの指揮官にも言及した。「アントニー・コレイアはこの場面について、しっかり話し合っていい。自分より良い位置にいるチームメイトに、あのボールは出さなければならない」

カトリーヌのプレーには、ハーフタイムにESPNでこの場面を分析したケース・クワクマンも大いに驚いた。「選手の頭の中で何が起きているのか、時々不思議になる」と解説者は切り出した。「カトリーヌはここで1度、2度、3度、4度と彼にパスを出せたのに、そのつもりがまったくないように見える。最終的にパスを出さないと決めること自体はあり得る。でも、彼はそもそもパスを出すことを一度も考えていなかったと思う」

クワクマンによれば、カトリーヌは自分でゴールを決めることしか考えていなかった。「彼が考えていたのは『自分で行く』ということだけだ」と元選手は語り、アラルコンの反応にも触れた。「それにしても、アラルコンはまだ冷静に反応したと思う。自分が彼の立場だったら、相当怒っていただろう。あのボールをパスしないのは理解できない」

クワクマンは、アラルコンにはシュートを決めるための十分なスペースがあったと強調した。「アールトセンがアラルコンをしっかり抑えていたわけでもない。彼は明らかにカトリーヌに対応し、アラルコンをフリーにしている」。逃したチャンスについても、解説者の見方は明確だ。「本来なら開始2分でユトレヒトが1-0にすべき場面だった」







