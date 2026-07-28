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Anthony CorreiaESPN
Bart DHanis

翻訳者：

FCユトレヒトのコレイア監督、エールディヴィジーで活躍する選手への関心を突然認める

ユトレヒト

FCユトレヒトがユネス・タハの獲得に関心を示しているのは事実だと、アンソニー・コレイアがESPNの取材で認めた。「ぜひ一緒に仕事をしたい」

ただし、トゥウェンテ所属のウイング兼ミッドフィールダーに関心を寄せているのはFCユトレヒトだけではない。SCブラガ、RBザルツブルク、フロジノーネ、そしてサウジアラビアの複数クラブも興味を示している。

また、23歳のタハはそのままエンスヘデに残る可能性もある。テクニカルディレクターのエリック・テン・ハフは、契約を3年延長できるオファーを提示している。

そのためコレイアは、FCユトレヒトがタハを獲得できる可能性は低いとみている。「彼とはいつだって一緒に仕事をしたいと思っている。ただ、我々の手の届く範囲にはないとも思う。彼の加入について話し合ったことはない。いい選手だが、まずは前線に空きを作る必要がある。
タハは昨季、レンタルでFCフローニンゲンでプレーした。『北部の誇り』の一員として、フレンデンローテライ・エールディビジで6得点10アシストを記録した。

FCユトレヒトは日曜日、ミゲル・ロドリゲスを500万ユーロでアラベスに売却した。クラブが手にするのはそのうち約250万ユーロで、移籍権の50％しか保有していなかったためだ。

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FCユトレヒトはサイドでヨアン・キャトリーヌ、エイドリアン・ブレイク、アンヘル・アラルコンらを擁している。トップ下では、ドムステデリンヘンはビクトル・イェンセンとダニ・デ・ウィトを陣容に抱えている。

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