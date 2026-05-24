アヤックス対FCユトレヒト戦後の会見で、オスカル・ガルシア監督はシーズンが良い形で終えられた安堵をにじませた。来季もアヤックスを率いる可能性は低いとされる。

決勝はPK戦にもつれ込んだが、ユトレヒトを破った。マーテン・パエスが2セーブし、アヤックスのキックはすべて決まった。

ガルシア監督は「最後の練習で選手たちがPKを練習したが、私は必要ないと言った。信じていないからだ」と明かした。

「毎回同じとは限らない」とガルシアは説明する。「だが、選手たちの感覚こそが最も重要だ。プロサッカー選手なら誰でもPKを外す可能性があり、プロサッカー選手なら誰でもPKを決めることができる。」

会見の最後にガルシアは間を置き、「これが最後の会見かは分からないが、皆さんに感謝している。この時間を楽しんでくれたなら嬉しい」と語った。

土曜にジローナと共に降格したミチェルが、来季ヨハン・クライフ・アレナで指揮する最有力候補だ。ヨルディ・クライフも彼に好感を抱いている。

なお、退団するのはガルシアだけではない。ウート・ウェグホルストも少し前にESPNで去就を示唆していた。これはアルゲメン・ダグブラッド紙が報じた「今夏17人（！）がアヤックスを去る」という情報とも一致する。