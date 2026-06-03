FCユトレヒトではなく、海外挑戦がテルスターの主力選手を待つ

『Voetbal International』によると、ダニー・バッカーはテルスターを退団する。本拠地ヴェルゼン・ズイドのキャプテンは契約を更新せず、アジア挑戦の可能性もある。

一時はエールディヴィジ残留も噂されたが、アンソニー・コレイア新監督率いるユトレヒトへの移籍は実現しなかった。

しかし、ユトレヒトは昨季スパルタ・ロッテルダムから加入したセンターバック、マイク・エールトハイゼンに可能性を感じており、バッカー獲得は資金の無駄だと判断された。

『Voetbal International』によると、バッカーは水曜日に新代理人と面談し、韓国トップクラブが興味を示していることが判明。日本数クラブも関心を示しているという。

BUKOスタジアムでの時間は終わった。クラブは残留を望んだが、31歳のDFは海外移籍を選択した。

ADOデン・ハーグのユース出身で、2023年にフリーでテルスター加入。2024/25シーズンはチームをトップリーグへ導いた。それ以前はローダJCとNACブレダでプレーした。

過去3シーズン、今季を含め「白いライオンズ」の要として30試合4得点を記録。最終節FCヴォレンダム戦では1ゴール1アシストで残留を決め、ヒーローとなった。



