FCユトレヒトでの悪夢のようなスタートを受け、ロン・ヤンスがアンソニー・コレイアに明確なメッセージを送った

ロン・ヤンスは、苦境にあえぐアンソニー・コレイアに思いを寄せているとNOS Studio Sportで明かした。FCユトレヒトの指揮官はまさに悪夢のようなスタートを切っており、日曜日のPSV戦での1-6敗戦がその絶対的などん底となった。

「言わなければならないが、本当に胸が痛む」とヤンスは語った。「FCユトレヒトでは素晴らしい時間を過ごした。だからこそ、みんなが一つにまとまって戦わなければならない」。これが彼の助言だ。

ヤンス自身も、ユトレヒトで常に順風満帆だったわけではない。指揮官は昨季、9試合勝利なしという苦しい時期を経験しており、コレイアの今の気持ちも理解できるという。

「コレイアやウィレム・ヤンセンの映像を見た。あれは1月の自分にも見たものだった。あの時も本当に良くなかったが、その時こう思ったんだ。『待てよ、リーダーがあんな様子では……』と。だから翌朝、その映像をグループに見せた」

「その時にこう言った。『いいか、あれはあくまでその瞬間のことだ。でも、今の自分たちは一つにまとまり、戦い続ける。そして必ず抜け出す』と。今も同じことだ。なら次の試合で実現しなければならない」。ヤンスはコレイアに前向きでいるよう促した。

“ドムスタットの住民たち”は開幕4試合で勝ち点1にとどまり、エールディビジで19位に沈んでいる。来週、ユトレヒトはホームでゴー・アヘッド・イーグルスと対戦する。