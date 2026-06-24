FCユトレヒトが米国代表4度の選手を獲得

FCユトレヒトは、ケビン・パレデスの加入を発表した。アメリカ代表として4試合に出場した同選手は、VfLヴォルフスブルクからフリー移籍で加入し、スタディオン・ガルゲンヴァルトで1シーズンの契約に署名した。契約にはさらに2年間の延長オプションが付いている。

23歳のパレデスは左サイドバックで、スフィアン・エル・カルワニの後継者となる。モロッコ出身のエル・カルワニは公式戦50試合18アシストの好成績を残し、アル・カディシアへ移籍した。

左利きの彼は長年にわたり米国屈指の才能とされ、2022年にはD.C.ユナイテッドからヴォルフスブルクへ700万ユーロの移籍金で移籍した。

ユトレヒトは加入直後からレンタル移籍に関心を示したが、プレシーズンで好調だったため実現しなかった。足首の怪我もあり、最終的な出場は65試合4ゴール4アシストにとどまった。

ドイツ在籍中に米国代表デビューし、4試合に出場したがW杯メンバーには選ばれなかった。昨季は足首の怪我で8試合の出場にとどまった。

「自分はウィングバックだ」とパレデスは語る。「攻撃が好きで、走り回る選手だ。守備も疎かにせず、規律を守る。前へ出たい衝動が生まれつきあるんだ。」

早く試合が始まらないかとワクワクしている。ユトレヒトのサポーターにはスタジアムに来てほしい。僕は情熱的な選手で、熱気を共有するのが大好きだ。あのエネルギーがたまらない。初戦が待ちきれない。