FCユトレヒトがリッチー・オモロワの補強に動いていると、スウェーデン紙『Expressen』が報じた。スウェーデン人FWはサムスンスポルからのレンタルで加わる見込みで、同クラブとは2030年半ばまで契約を結んでいる。『De Telegraaf』によると、このアタッカーはひとまずヨングFCユトレヒト向けの補強として迎えられるという。

オモロワ（22）はオランダで決して無名の存在ではない。右利きのFWは2023年夏から2025年夏までの間にエクセルシオールで53試合に出場し、13得点3アシストを記録した。

オモロワはこの半年間、サムスンスポルからキプロスのオリンピアコス・ニコシアへレンタルされていたが、12試合で無得点に終わった。一方で1アシストは記録している。

オモロワは2025年にエクセルシオールからサムスンスポルへ移籍したが、注目すべきことに、コートジボワールにルーツを持つこのスウェーデン人は、トルコのクラブでまだ1試合もプレーしていない。

2025年の加入直後には、すぐに半年間デゲルフォシュIFへレンタルされた。オモロワはそこでも目立った数字を残せず、10試合で0得点1アシストだった。

FCユトレヒトのアンソニー・コレイア監督は以前から新たなFWの獲得を望んでおり、正式発表はユトレヒトからまだ出ていないものの、獲得はほぼ決定的となっている。

オモロワがトップチームに昇格すれば、ダビド・ミン、アルテム・ステパノフとポジション争いを繰り広げることになる。後者は現時点で不動の1番手だ。

オモロワはサイドでもプレーできるため、ユトレヒトに前線で必要なバリエーションをもたらすことになる。現在エールディビジ15位の同クラブが買い取りオプションを確保しているかどうかは、現時点では不明だ。オモロワの市場価値は37万5000ユーロとなっている。