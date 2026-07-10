FCユトレヒトがインテルの選手をエールディヴィジに獲得

『Voetbal International』によると、トーマス・ベレンブルッフがインテルからFCユトレヒトへ移籍する。ミラノ出身の21歳MFは、まもなくスタディオン・ガルゲンヴァルトで契約にサインする見込みだ。

ベレンブルッフは2029年半ばまでインテルと契約している。Transfermarktによると、このドイツ系イタリア人選手の市場価値は約100万ユーロ。

これまでトップチームでの出場は2試合のみで、2シーズン前、CLノックアウトステージのフェイエノールト戦でデビューした。

移籍金は不明。テクニカルディレクターのヨルディ・ズイダムは多忙で、金曜にはエクセルシオールのアルトゥール・ザグレも3年契約で加入する。

2人は新任のアンソニー・コレイア監督率いるチームにすぐ合流する。ケビン・パレデス、グース・オッファーハウス、フェルディナンド・ポール、ジェイミー・シュルデス、エマニュエル・チゴジー・オーウェンはすでに契約済み。

さらに、レンタル移籍中だったアンヘル・アラルコンがFCポルトから完全移籍で加入した。ベレンブルフはフェイエノールトへ復帰したギヴァイ・ゼキエルの穴を埋める役割を担う。

ザグレは、サウジアラビアのアル・カディシアと3年契約を結んだスフィアン・エル・カルワニの後任となる。