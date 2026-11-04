FCポルトが今季のチャンピオンズリーグで、ようやく初の勝ち点を手にした。フランチェスコ・ファリオーリ監督率いるチームは、エスタディオ・ド・ドラゴンでナポリに4-1で快勝。ポーランド人センターバックのヤン・ベドナレクとヤクブ・キヴィオルがともにCKから得点し、勝利に大きく貢献した。ナポリはポルトやフェイエノールトなどと同じく、4試合を終えて勝ち点3となっている。

ポルトは開始早々、ペペの見事なシュートでナポリに強烈な警告を与えた。ボールはクロスバーを叩いてゴールに入ったが、ペペの飛び出しがわずかに早く、オフサイドとなった。その後、ボルハ・サインスはオフサイドにならずにシュートを放ったものの、ナポリのGKアレックス・メレトが守るゴールのクロスバーを数センチ越えた。

それでもポルトは、試合序盤にセットプレーから順当に先制した。ガブリ・ベイガのCKで完全にフリーになったベドナレクが、力強いヘディングで決めた。

ナポリも徐々に試合の流れをつかんだ。ラスムス・ホイルンドが最初のチャンスを逃した後、イタリア勢は同点に追いつく。ポルトのGKディオゴ・コスタはアントニオ・ヴェルガラとホイルンドのシュートを立て続けに好セーブで防いだが、守備陣の援護を得られず、スコット・マクトミネイによる3度目のシュートにはなすすべがなかった。

後半はポルトが優勢に立ち、早々にベイガが警告となるシュートを放つ。この時間帯で圧倒的に大きなチャンスを迎えたのは、元PSVのパブロ・ロサリオだった。マッテオ・ポリターノから思いがけず足元にボールが渡り、ゴールまで数メートルの距離からシュートを放ったが、メレトを破れなかった。

ポルトは優勢を保ち、ベイガのシュートで勝ち越しに迫ったものの、惜しくもクロスバーに阻まれる。それでも70分、ベイガに歓喜の瞬間が訪れた。元フェイエノールトのスター選手サンティアゴ・ヒメネスが横にパスを送り、ベイガが決めて2-1とした。

前半終了10分前には、ポルトのもう一人のセンターバックも得点を挙げた。元フェイエノールトのファン・インボムが蹴ったCKをキヴィオルが見事に頭で決め、3-1。終了間際には途中出場のサムがPKを決め、スコアは4-1となった。