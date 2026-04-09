エスタディオ・ド・ドラガオで行われたヨーロッパリーグの一戦は、データが示すとおりには進まなかった。 ポルトはボール支配率52％を誇り、期待得点（xG）1.92、シュート14本を記録したが、守備のミスが響き1－1の引き分けに終わった。

1－1の引き分けは、攻撃より守備の粘りが光った結果だ。 後半にブレナン・ジョンソンとモーガン・ギブス＝ホワイトを欠いても、31回のクリアと13回のインターセプトでポルトのシュートを抑え、13位を維持して決勝トーナメント進出の望みをつないだ。

1. ポルトは決定力不足が響いた。

ポルトは14本中8本の枠内シュート放ったが、11分のウェンデル・ゴメスの1得点のみ。 期待得点1.92に対し1得点のみという結果は、90分間続いた決定力不足を象徴する。枠内シュートの57%をゴールにできず、同点弾のような統計上の例外が生まれた。

2. マルティム・フェルナンデスのオウンゴールは統計的な外れ値だった

13分のマルティン・フェルナンデスのオウンゴールで試合は振り出しに。ノッティンガム・フォレストは枠内2本、xGわずか0.26ながら、この幸運な1点でポルトガルから勝ち点1を持ち帰った。 オウンゴールはしばしば相手の圧力から生まれるが、この場面では守備陣を突破できなかったフォレストにとって貴重な得点源となった。フェルナンデスにとって、このミスはポルトがフォレストのチャンスをほとんど許さなかったこの試合での数少ない失策だった。

3. フォレストの守備の量こそが、ポルトの創造性を上回った

ヴィトール・ペレイラ監督の戦術は、大量の守備行動で裏付けられた。フォレストは31回のクリアと13回のインターセプトでポルトの侵入を阻んだ。ポルトが19本のクロスと5本のCKを記録した一方、ムリージョとモラートが率いる3バックは高い空間把握力で危機を回避した。 守勢に回る展開ながら、ペナルティエリア内の1対1はほとんど制した。ポルトに無理なシュートをさせ、GKは7セーブ。フォレストは包囲を凌ぎ、引き分けに持ち込んだ。

4. セットプレーのチャンスはほとんど活かせなかった。

両チームともフィジカルが特徴的だったが、セットプレーで決定機は生まれなかった。ポルトはCK5本、フォレストは2本だった。ポルトは19本クロスを上げたものの、危険なヘディングはほとんどなく、空中戦も6回しか勝てなかった。 高い技術を持つポルトにとって、多くのCKをxGの高いチャンスに結びつけられなかった点は、ファリオリ監督が再検討する課題だ。フォレストもハーフタイムに退場したクリス・ウッドを活かせず、セットプレーのセカンダリーフェーズから1本もシュートできなかった。

5. 交代も膠着を打破できず

後半、ファリオリ監督は58分にデニズ・ギュルとペペを投入し攻撃に新鮮味を加えようとした。ペレイラ監督もネコ・ウィリアムズとオマリ・ハッチンソンでカウンター速度を上げた。 後半のシュートは両チームとも精度を欠いた。フォレストはウッドを下げて機動力を高めたが、ポルトの守備陣はこれを抑えた。終盤20分もスコアは動かず、試合は引き分けに終わった。

結論

1－1の引き分けは、守備の粘りが攻撃の量を超える典型だった。 ポルトはxG1.92、枠内8本と攻撃を仕掛けたが、決定力不足とオウンゴールが響き、フォレストに同点の機会を許した。フォレストはxG0.26ながら勝ち点1を獲得。欧州では堅い守備と少しの運が、統計上の優位を上回る好例となった。