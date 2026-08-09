FCポルトはリーガ・ポルトガルの新シーズンで好スタートを切った。昨季王者は本拠地エスタディオ・ド・ドラゴンでFCアルヴェルカを2-0で下した。得点を挙げたのはアンドレ・シウバとガブリ・ベイガだった。

ポルトは良い感触を持ってこの試合に臨んだ。1週間前には、カップ戦王者で2部のトレエンセとのスーパーカップを1-0で制していた。

元フェイエノールトのファン・インボムはその試合でデビューを果たし、いきなりタイトルを獲得した。この韓国人MFはアルヴェルカ戦でもベンチスタートとなったが、パブロ・ロサリオとは異なり、途中出場の機会は与えられなかった。

ポルトは試合序盤にPKを獲得した。アルヴェルカのGKマテウス・メンデスが伸ばした腕でポルトのFWアンドレ・シウバを倒したためだ。シウバが自らキッカーを務め、冷静に決めて1-0とした。

前半終了間際、アルヴェルカは再びPKを献上した。ナビル・トゥアイジがベイガのユニフォームをあまりにも強く引っ張り、先のシウバと同じく自らPKを要求したベイガがこれを沈めて2-0とした。

19歳の超逸材ロドリゴ・モラは終了15分前に途中出場し、これがポルトでの最後の試合になった可能性がある。ASローマは彼に対して4500万ユーロのオファーを提示している。

スポルティング・リスボンは土曜日、エストレラ・ダ・アマドーラに対して2-0のリードを守れず、驚きの勝ち点逸となった（2-2）。ポルトガル3強のもう1クラブ、ベンフィカはこの日の夜遅くにアカデミコ・ヴィゼウと対戦する。