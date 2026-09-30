ポルトガルの移籍市場が閉じてからかなり時間が経ったあとに、FCポルトが新戦力の補強に成功した。クリス・スモーリング（36）はしばらくフリーの状態が続いていたが、エスタディオ・ド・ドラゴンからの誘いを受け入れる決断を下したと、MaisFutebolが報じている。

スモーリングは過去2シーズン、サウジアラビアのアル・ファイハでプレーし、このセンターバックは公式戦通算67試合に出場した。昨夏にアル・ファイハとの契約が満了して以降、この右利きのDFはフリーで獲得可能となっていた。

スモーリングはすでにポルト入りしていると、MaisFutebolは伝えている。「契約手続きに必要な通常のプロセスが問題なく進めば、近いうちにリーグ王者の陣容における新たな選択肢となるだろう」という。

2017年にスリーライオンズで最後の代表戦に出場した31試合出場の元イングランド代表は、ポルトでフランチェスコ・ファリオーリ監督の指導を受けることになる。元アヤックス指揮官は、チームにさらなる経験を加えることを望んでいた。

スモーリングは特にマンチェスター・ユナイテッド時代で知られており、2010年から2019年まで在籍。ルイス・ファン・ハールらの指導を受け、最終的に323試合に出場した。

ロンドン出身のスモーリングは2019年にASローマへレンタル移籍し、同クラブは1年後に約1500万ユーロで完全移籍に切り替えた。スモーリングはスタディオ・オリンピコで素晴らしい時期を過ごしたが、度重なる負傷と高額年俸の影響もあり、2024年には100万ユーロにも満たない金額でアル・ファイハへの移籍を許された。

このベテランはポルトで、同じポジションのヤクブ・キヴィオル、ヤン・ベドナレク、ネウエン・ペレス、ドミニク・プルピッチに加え、元エールディビジ組のパブロ・ロサリオ、ファン・インボム、サンティアゴ・ヒメネスらとチームメートになる。ポルトはリーグ戦で素晴らしいスタートを切っており、7試合で勝ち点21を獲得している。チャンピオンズリーグでは、リーグフェーズ初戦のマンチェスター・シティ戦に0-2で敗れた。



