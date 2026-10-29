FCフローニンゲン、屈辱を免れずオランダ杯敗退

FCフローニンゲンが木曜夜、オランダカップでまさかの敗退を喫した。ディック・ルッキーン監督率いるチームは、精彩を欠いたユーロボルフでの一戦でFCエメンに0-2で敗戦。ジャック・クーパー＝ラブが2得点を挙げた。

ルッキーン監督は、かつて269試合で指揮を執った古巣エメンとの対戦を重視し、主力を揃えて臨んだ。

しかし、その采配はフローニンゲンにとって実を結ばなかった。10分、オランダ2部リーグで3位のエメンを相手に先制を許す。シーブラント・フェルトハイスのパスを受けたクーパー＝ラブが、難なく押し込んだ。

フローニンゲンは、普段エールディヴィジで見せる強度と自信を持ってプレーできなかった。オランダのピッチでデビューを飾ったエメンのGKケレ・ロース（34歳）も、好セーブを重ねるにつれて存在感を増していった。

後半開始から10分、エメンはリードを2点に広げた。フローニンゲンのCKをしのぐと、ドレンテ州のチームは素早いカウンターを仕掛け、最後はクーパー＝ラブが決めた。イングランド系スウェーデン人のクーパー＝ラブは、見事なドリブルからエティエンヌ・ファーセンをかわした。

フローニンゲンは後半も見せ場を作れなかった。ロースは決定力を欠くシュートを次々と防ぎ、自身とエメンにとって特別に記憶に残る夜を無失点で締めくくった。スコアは0-2だった。