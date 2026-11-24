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FCフローニンゲンが選手通路に飾った画像が、アヤックスの選手たちを驚かせ、怒らせた。『デ・テレグラーフ』のサッカーポッドキャスト『Kick-of』でマイク・フェルウェイが伝えた。画像は、2シーズン前のアヤックス戦で2-2に追いついた場面を記録したものだ。

2シーズン前、アヤックスはフローニンゲンでの試合でフリエンデンロテライ・エールディヴィジの優勝を逃した。長い時間1-2とリードしていたが、アディショナルタイムにタイメン・ブロクゼイルが2-2とするゴールを決めた。

これによりPSVが順位表でアヤックスを抜き、最終的にオランダ王者となった。

フェルウェイによると、FCフローニンゲンは自分たちにとって何も得るものがなかったその試合を、スタジアム地下のアウェーチームのロッカールーム向かいに画像として残した。

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アヤックスを取材するフェルウェイは、この画像が先月のFCフローニンゲンとのアウェー戦で、アヤックスの2-5の勝利を後押ししたとみている。

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「アヤックスは調子が良くなかった。フローニンゲンに勝たなければならなかった。ダフィ・クラーセンがその画像を見た瞬間、怒りがこみ上げ、勝利への思いがいっそう強まった」と同氏は締めくくった。

フローニンゲン戦での勝利後、アヤックスは立て直しに向かった。続いてアタランタ、スパルタ、AZ、FCミッティランに連勝。FCトゥウェンテとは2-2で引き分け、先週末にはADOデン・ハーグを3-0で下した。

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一方、FCフローニンゲンは現在、調子が良くない。先週末の「北部ダービー」ではSCヘーレンフェーンに1-3で敗れた。

同クラブは13試合で勝ち点15の10位。16位テルスターとの勝ち点差はわずか5だ。