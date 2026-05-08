Voetbalzoneでは、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報をまとめてお届けします。

FCフローニンゲン対NECの視聴方法

FCフローニンゲン対NEC戦は、Ziggo経由のESPNで視聴できます。加入者はESPNプラットフォームでライブストリーミングも利用可能です。

NordVPNでどこでも視聴

海外では、普段使うストリーミングサービスで試合を見るためにVPNが必要なことがあります。NordVPNなどを使えば、安全に視聴できます。

チームニュース＆メンバー

FCフローニンゲンはオスカー・ザワダと主将スティエ・レシンクが負傷で欠場。ホームチームに追加の欠場者はいない。現時点で確定スタメンは不明。最新情報は追って更新する。

NECはバサル・オナルとフリーク・エンティウスが負傷で欠場し、その他の欠場者はいない。確定スタメンは両チームとも未発表で、新情報は追って伝える。

最近の調子

FCフローニンゲンは直近5試合で2勝1分2敗。 直近は5月2日のホーム・エクセルシオール戦で2-3と敗れた。その前はフェイエノールトに1-3で黒星。明るい材料は、アウェイのテルスター戦2-0、ホームのAZ戦3-0の勝利だ。5試合で6得点7失点。

NECは直近5試合で1勝3分1敗。 直近は5月2日のテルスター戦で1-1の引き分け。それ以前もFCトゥウェンテとフェイエノールトに1-1で引き分けた。唯一の勝利はエクセルシオール戦の2-0（アウェイ）。 AZに5-1で敗れたカップ戦はリーグ戦以外だが、無敵ではないことを示した。

過去の対戦成績

直近の対戦は2025年11月9日のエールディヴィジで、NECがホームでFCフローニンゲンを2-0で下した。その前は2025年2月、フローニンゲンがホームで2-1で勝利している。 直近5試合ではNECが3勝、フローニンゲンが1勝、1-2でNECが勝った親善試合が1試合で、NECが優勢です。

順位

現在のエールディヴィジではフローニンゲン10位、NECが3位。