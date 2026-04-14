FCフローニンゲンは、アリエン・ロッベンとウィルフレッド・ジェネーの騒動について明確に声明を発表し、責任者を指摘。「繰り返される問題だ」

FCフローニンゲンは火曜夜、アルジェン・ロッベンとウィルフレッド・ジェネーの口論について公式声明を発表した。

ロッベンが監督するフローニンゲンU-14は、ジェネの息子が所属する首位ヴィクトリアに1-0で敗れた。 試合後、ロッベンと主審の間に口論が発生し、ジェニーが割入った。怒ったロッベンはジェニーを突き飛ばし、「口出しするな」と怒鳴った。

ジニーは番組で「前半には100％ゴールだった取り消された得点が2つとPKもあった。3－0だったはずだ。ロベンに『そんなに気にするな』と言ったら『なぜ口出しする』と返された」と語った。 さらに「バカ」とも言った」と語った。

フローニンゲンは、ロッベンに対するこれらの主張に反応する必要を感じた。「クラブは、ロッベンが試合中や試合前後に審判に不適切な態度を取ったという事実を否定しており、これは審判自身も確認している」と述べた。

「我々が目撃し、把握しているのは、アルジェンがトレーナー／コーチとして情熱的で熱心であるということだ。ハーフタイム中、彼が審判と話し合っていたところ、親としてその場にいたウィルフレッド・ヘネーが、ウォームアップ中に無断でピッチに立ち入ったのに続き、今度は招かれざる客としてこの会話に割り込んできた。」

クラブは「我々はKNVBと共に、ピッチ周辺での保護者の干渉が繰り返し起こる問題だと認識している。今回は監督と審判の個人的な会話であり、保護者が介入すべきではない」と結んだ。

「アルイェンは不適切な行為は一切していないため、この件は解決済みです。本人もこれ以上の関与は不要との意向を示し、トレーナー・コーチとしての役割に集中しています。」