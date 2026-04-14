FCフローニンゲンは火曜夜、アルジェン・ロッベンとウィルフレッド・ジェネーの口論について公式声明を発表した。

ロッベンが監督するフローニンゲンU-14は、ジーネの息子が所属する首位ヴィクトリアに1-0で敗れた。 試合後、ロッベンと主審の間に口論が発生し、ジェニーが介入。怒ったロッベンはジェニーを突き飛ばし、「口出しするな」と怒鳴った。

ジニーは番組で「前半は100％ゴールだった得点が取り消され、PKも得るべきだった。3－0だったはずだ。ロベンに『気にするな』と言ったら『余計な口出しをするな』と返された」と語った。 さらに「バカ」とも言った」と語った。

フローニンゲンは、ロッベンに対するこれらの主張に反応する必要を感じた。「クラブは、アーイェンが試合中または試合前後に審判に対して不適切な態度をとったことを否定しており、これはすでに審判自身によっても確認されている。」

「我々が目撃し、把握しているのは、アルジェンがトレーナー／コーチとして情熱的で熱心であるということだ。ハーフタイム中、彼が審判と話し合っていた際、親としてその場にいたウィルフレッド・ヘネーが、ウォームアップ中に無断でピッチに立ち入ったのに続き、今度は招かれざる客としてこの会話に割り込んできた。」

クラブは「ピッチ周辺での保護者の干渉は望ましくない問題であり、監督と審判の個人的な会話に保護者が介入すべきではない」と結論づけた。

「我々の目から見て、アーレンは不適切な行為をしていないため、この件は解決済みとします。本人もこれ以上の関与は不要との意向を示し、トレーナー・コーチとしての役割に集中しています。」