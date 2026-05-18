FCフローニンゲンは、アヤックスとのプレーオフ戦のボイコットを検討している。

FCフローニンゲンのフランク・ファン・モッセルフェルト総支配人は、RTVノルトに対し、5月21日のアヤックスとのプレーオフ戦をボイコットする可能性があると述べた。理由は、ヴォレンダムでの試合にフローニンゲンサポーターを入場させないという決定だ。

アヤックス対フローニンゲンは、ハリー・スタイルズのコンサートでヨハン・クライフ・アレナが使えないため、木曜にFCヴォレンダムのクラス・スタディオンで開催される。月曜朝、三者協議によりアウェイファンの入場が禁止された。 昇格・降格プレーオフ決勝でヴォレンダムと対戦するウィレムIIにも同措置が適用される。

エダム＝ヴォレンダム市のビューカーズ市長決定に対し、ヴァッセン氏は「恥ずべき」と批判。モッセルフェルト氏も怒りを示し、「抗議手段を模索している」と語った。

「言葉にできないほどひどい。4月23日にKNVBに確認したのに、この事態になった。別のスタジアムでの開催も異常なのに、アウェイサポーターを排除する決定は許されない」と語った。

「推測ですが、現地はヴォレンダムとアヤックスが同時にプレーオフに進まないことを期待していたのでは」とファン・モッセルフェルト氏。「市が複数のクラブを受け入れられないなら、アウェイファンだけ罰するのは皮肉で異常です」。

ファン・モッセルフェルト氏は、フローニンゲンのサポーターがヴォレンダムのファンによる不祥事の犠牲になるのは理解できないと語った。「こんなことは初めてだ。この国ではさらに荒唐無稽な事態も起こり得るようだ。3つのサポーターグループが来場禁止になるなんて」と述べた。その代替案として、クラス・スタディオンではなくユーロボルグで試合を行うことを提案した。

「スポーツの側面が最優先されるべきだが、今回の措置は容認できず不公正だ。まずは木曜の試合にサポーターが入場できるよう働きかける」と語る。完全なボイコットも選択肢なのか？「あらゆるシナリオを検討中で、現時点では何も排除していない。驚きであり、不意打ちだ。あまりにも不公正だ」