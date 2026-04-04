FCフローニンゲンは、これまで一度も勝利したことのないアウェーの地で、激戦の末に勝利を収めた

FCフローニンゲンは土曜日の夜、テルスターのホームで激戦の末、0-2の勝利を収めた。ディック・ルッキエン監督率いるチームは、好調な前半にディース・ヤンセのゴールで先制し、終盤にヨルグ・シュロイダースが追加点を決めて試合を締めくくった。これにより、フローニンゲンは10位を維持し、プレーオフ進出争いにしっかりと食い込んでいる一方、テルスターは16位で降格圏のすぐ上に留まっている。

スポルトパーク・スコーネンベルグでのキックオフから、両チームが攻め合う白熱した試合が展開された。序盤はテルスターがややボール支配率で上回ったが、決定的なチャンスは生まれなかった。FCフローニンゲンは10分、トム・ファン・ベルゲンのプレーで初めて存在感を示したが、得点には至らなかった。

試合開始から30分が過ぎた頃、フローニンゲンが試合初の決定的なチャンスを作った。ティゴ・ランドが遠距離から強烈なシュートを放ったが、ゴールキーパーのロナルド・クーマン・ジュニアが見事なセーブを見せた。その直後、テルスターはノックヴィ・トーリソンが負傷で退場したため、やむを得ず交代を余儀なくされた。

32分、ついにフローニンゲンが試合の均衡を破った。ディース・ヤンセのヘディングシュートは、一瞬ゴールライン上でクリアされたかに見えたが、VARの介入によりボールが完全にラインを越えていたことが判明し、0-1となった。その直後、ヤンセは2点目を狙う好機を迎えたが、クーマン・ジュニアがさらなる失点を防いだ。

テルスターは前半終了前に巻き返しを図り、ティカ・デ・ヨンゲの不用意なボールロストからセム・ファン・ドゥインに好機が訪れた。しかし、彼のシュートは枠を外れ、フローニンゲンはリードを保ったままハーフタイムを迎えた。前半は試合の展開が激しく揺れ動き、見応えのある展開となった。

後半も試合の流れは変わらず、互いにチャンスが生まれた。フローニンゲンはユネス・タハとヨルグ・シュロイダースを通じてリードを広げる好機を得たが、そのたびにクーマン・ジュニアが立ちはだかった。一方、テルスターはコーナーキックからファン・ドゥインがヘディングシュートを放ったが、これはバーを越えていった。

後半半ば、フローニンゲンは決定的なリードを奪うチャンスを逃した。まずタハが再びGKに阻まれ、そのリバウンドをヴァン・ベルゲンが空いたゴールに押し込めなかった。直後、途中出場のウィルムソンが0-2とする絶好のチャンスを迎えたが、ここでもクーマン・ジュニアがチームを救った。

終盤、テルスターは総力戦を展開し、ヴァッセンはブラウワーのシュートを好セーブで防がなければならなかった。アディショナルタイム、フローニンゲンは鋭いカウンターで試合を決めた。ファン・ベルゲンがシュルダースに横パスを出し、シュルダースが至近距離から決め、0-2。これにより、ルッキエン監督率いるチームは、トップリーグではこれまで一度も勝利したことのないこのピッチで、重要な勝利を収めた。