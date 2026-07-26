FCフローニンゲンとギリシャのヴォロスによる「親善」試合は、ディック・ルッキーンに強烈な後味の悪さを残した。エールディビジの同クラブを率いる指揮官は、相手の悪質なプレーに強い不満を示し、RTV Noordに対して厳しい言葉を口にした。

BVフェーンダムのスタジアムで行われた一戦は、フローニンゲンもヴォロスも得点を奪えなかった。特にトム・ファン・ベルヘンは少なくとも一度はスコアボードに名前を刻むべきだったが、前半も後半も決定機を逃した。

ただ、試合後に話題となったのは、結果（0-0）では決してなかった。フローニンゲンの左サイドバック、タイリーク・メルセラは打撃を受け、さらにヴォロスのハムザ・メンディルはヨルフ・シュロイデルスに対して報復のキックを見舞った。

その1週間前にも、別のギリシャ勢AEKアテネとの試合で問題が起きていた。その試合の後半には、ペレ・クレメントが激しい一撃を受け、フェリペ・レルバスはトラヴィス・ヘルネスに強烈なタックルを見舞っていた。

試合後、ルッキーンはRTV Noordから、次のプレシーズンでも再びギリシャのクラブと対戦すべきなのかと問われた。「あなたがその質問をするのは、まったくもっともだと思う」と指揮官は応じた。

「来年は、もうこんなことを望むべきではない。どうやらギリシャから来たサッカーチームというのは、とんでもないことをしてくるし、ものすごくおかしなファウルを犯すようだ。今後もこうした相手とやるべきなのか、考えるつもりだ」

「ベンチでは『一体何なんだ、これは？』と思っていた。どうやらこれはギリシャのクラブには付きものらしいし、これを受け入れるべきなのかが問われている。正直、受け入れるべきではないと思う」とルッキーンは語った。

FCフローニンゲンは8月1日、ユーロボルフでレアル・バジャドリーと親善試合を行う。その1週間後には、同じスタジアムでFCユトレヒトを迎え、ルッキーン率いるチームのエールディビジ開幕を迎える。