FCフローニンゲンのサポーターが、フェイエノールトとのアウェイ戦をボイコットするよう呼びかけている

FCフローニンゲンのサポーターの一部は、フェイエノールトとのアウェイ戦への参加を見送ることを検討している。この試合は4月25日に予定されているが、アウェイ席が満席になるかどうかは依然として不透明だ。

サポーターグループ「ノルトトリビューン・フローニンゲン」は、Instagramを通じて、他のサポーターに対し、このアウェイ戦をボイコットするよう呼びかけた。同グループは、ロッテルダムへの遠征に適用される条件に反対の意を表明している。

「ノルトトリビューン・フローニンゲンは、フェイエノールトとのアウェイ戦をボイコットすることを決定しました。すべてのサポーターにこれに賛同するよう呼びかけます。過去1年間で、すでに個人が処罰を受けています」と声明は述べている。

サポーターたちによると、これは二重処罰にあたるという。過去のトラブルはすでに処理済みであるにもかかわらず、フェイエノールトはサポーターグループ全体に影響を与える措置を再び講じた。

フェイエノールト側は、フローニンゲンのサポーターに対し、以下の措置を課した。バスでの移動の義務化、アウェイ席の収容人数を1200席から600席へと半減、バス移動中のアルコール禁止、アウェイ席でのアルコール禁止、そして太鼓の使用禁止である。

サポーターグループによれば、これらすべての規則により、アウェイ戦を通常の形で楽しむことが不可能になっているという。「こうした制限の積み重ねにより、アウェイ戦を通常通り、もてなしの心と活気ある雰囲気の中で観戦することが不可能になっている。」

サポーターグループは、支持者たちおよびサポーター対策に関する方針に向けて、明確なメッセージで締めくくっている。「我々は、いかなる形態の集団的処罰にも明確に反対する。集団的処罰を止めろ！フェイエノールトのアウェイ戦をボイコットしよう！」