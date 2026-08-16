FCフローニンゲンが本拠地でADOデン・ハーグを辱め、2位に浮上

フローニンゲンは日曜午後、今季のフレンドンロテライ・エールディビジでも2戦目を制した。敵地でADOデン・ハーグと対戦したディック・ルッキーン監督率いるチームは、1-4で快勝。いまだ勝ち点のないADOにとっては、今季2敗目となった。

ダリル・ファン・ミーゲムのシュートがわずかに外れたあと、フローニンゲンが主導権を握った。ADOのGKキリアン・ニキエマは、ブリニョールフル・ウィルムソンのヘディングに見事に対応したものの、最後はトム・ファン・ベルヘンのグラウンダーを止められず、0-1となった。

勢いに乗ったフローニンゲンは、ティカ・デ・ヨングとファン・ベルヘンが2点目のチャンスを逃したものの、ウィルムソンは決め切った。アイスランド人FWは、エティエンヌ・ファーセンのロングパスに抜け出してオフサイドを逃れると、ニキエマの股間を抜くシュートで0-2とした。

その後もチャンスはアウェーのフローニンゲンに続いた。前半終了間際には、ダビド・ファン・デル・ウェルフがカウンターから0-3を記録。この場面でもファーセンが重要な役割を果たした。

後半に入ってもフローニンゲンは、ファン・ベルヘンやデ・ヨングにチャンスを作り続けた。だが55分、突如として1-3となる。ヤニック・エドゥアルドがビルドアップでのミスを突いて得点した。

ADOは一時、さらなる反撃への期待を抱かせ、何度か危険な場面も作った。だが試合終了の笛が近づくにつれて、ハーグ勢の力は再び失われていった。

それでもフローニンゲンはさらに1点を追加する。途中出場のニルス・エッヘンスが、ファン・ベルヘンのクロスを見事なヘディングで決め、1-4とした。これで、来週PSVとのアウェー戦に臨むルッキーン監督のチームは、暫定で順位表の2位に浮上した。