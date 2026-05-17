FCフローニンゲンがプレーオフ進出決定。スパルタは同市ライバルのエクセルシオールに敗北。

FCフローニンゲンはVriendenLoterijエールディヴィジ最終節でヘラクレスに勝利し、9位でシーズンを終えて欧州カップ戦プレーオフ進出を決めた。 ライバルのスパルタ・ロッテルダムも9位を目指したが、同市のエクセルシオールに勝てず。

スコアは1-2でフローニンゲンが勝利した。

開始早々、ホームチームがクリアしきれなかったボールをマルコ・レンテがトム・ファン・ベルゲンへバックパス。ファン・ベルゲンのシュートはブロックされたが、こぼれ球をデビッド・ファン・デル・ヴェルフが押し込み、3分で0-1とした。

15分後、ミメイヘル・ベニータのパスをトリスタン・ファン・ギルストが決め1–1。前半は同点で折り返した。

後半10分、レンテの右からの切り込みをランドが折り返し、DFに当たったボールがネットを揺らし1-2。

この結果、 Groningen は勝点3を手にし、直接のライバル Sparta がホームで Excelsior に敗れたため、9位浮上を果たした。5月21日には5位 Ajax と対戦する。

スパルタ 2-3 エクセルシオール

スパルタはヨーロッパ大会出場圏のプレーオフを狙っていたが、その望みはFCフローニンゲンの結果次第となり、ホームでエクセルシオールに勝つ必要があった。しかし15分ほどでその野望に大きな傷がついた。

マイク・ファン・ドゥイネンがボールをキープし、ギャン・デ・レヒトが速攻でクロスを上げた。これは味方に合わなかったが、スパルタのDFジャンニーノ・ヴィアネッロがオウンゴール。0-1。

後半5分、エクセルシオールがカウンターから追加点。ファン・ドゥイネンのシュートは枠を外れたが、左SBザグレがこぼれ球を押し込み0－2。

直後、三戸俊介が突破し、シュート直前に倒された。笛は鳴らなかったが、ボールはアヨニ・サントスへ。サントスが豪快に決めて1–2。

しかし直後、デ・レヒトの鋭いCKをナウジョクスがニアで合わせ、1－3。

終盤、ミラン・ゾンネフェルトが1点を返したが、直後にそのゴールは取り消され、流れは変わらなかった。最終スコアは2-3で、エクセルシオールが勝利した。