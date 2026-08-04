FCフローニンゲンはアルビン・ノルディンの獲得に成功した。守備的なセントラルMFはスウェーデンのヘルシンボリIFから加入し、ユーロボルフで4年契約を結んだ。

ノルディンは18歳のスウェーデン年代別代表で、2024年に16歳でヘルシンボリのトップチームでデビューした。最終的に同クラブでは28試合に出場し、2ゴール2アシストを記録した。

ノルディンは、ディック・ルッキーン監督のチームに即座に合流する。「現時点で、これは自分のキャリアにとって最高のステップです。エールディビジのサッカーは自分のプレースタイルによく合っていますし、FCフローニンゲンは自分の好きなようにプレーするチームです。テンポがあり、攻撃的で、主導権を握ろうとし、組織的です」と語った。

「自分はライン間でプレーするのが好きな選手ですし、クラブはピッチ内外で自分が最適に成長できるよう、良いプランを示してくれました」

「自分にとって重要なのは、できるだけ早くチームのテンポに順応し、フィジカル面でより強くなることです」とノルディンは続けた。「すぐに慣れて適応できると思っています。目標はできるだけ早くデビューし、多くの出場時間を得ることです」

「自分自身の最高のバージョンを見せたいです。厳しいものになるでしょうが、やり抜けると確信しています」とノルディン。スウェーデンU-18代表とスウェーデンU-19代表では、ともに9試合に出場している。

ノルディン加入の一方で、トム・ファン・ベルヘンが退団する可能性もある。AZはこのアタッカーに強い関心を示しており、「北の誇り」との合意成立に向けてあらゆる手を尽くしている。