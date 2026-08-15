FCフォレンダムが、エールステ・ディヴィジでのつまずいたスタートから立ち直った。ヨングPSVに3-2で敗れてから1週間足らずで、北ホラント州のクラブはTOPオスに3-0で勝利。途中出場のアレックス・プラットが2ゴールの活躍を見せた。開幕節でNACブレダに1-2で敗れていたTOPは、当面無得点のままだ。

試合前にはフォレンダムが圧倒的本命と見られていたが、それだけに立ち上がりでより危険なチームだったのがTOPだったのは意外だった。マウレズモ・ヒノケがアウトサイドで見事に放ったシュートはポストを直撃した。

フォレンダムは精彩を欠いた出来が続いたものの、20分ほどでファンを沸かせた。こぼれ球がノルディン・ブカラの足元に絶妙な形で転がり、その強烈なシュートがファーサイドへ突き刺さった。

ホームチームは、目立つことに主にカウンターアタックを頼りにする展開となった。ヨング・アヤックスから加入したケイデン・ウォルフも、そうした攻撃から変則的なシュートを放ったが、わずかにゴールの外へ外れた。

フォレンダムはリードを保ったまま前半を終えることになったが、不安材料がなかったわけではない。デロン・ペインとマウナ・アメヴォルの2人が前半のうちに負傷交代。代わってエリク・スハウテンとルカ・ブロンドーがピッチに入った。

TOPは後半も長い時間にわたって見劣りしなかったが、ブラバントのクラブには単純にクオリティーが足りなかった。対するフォレンダムはしっかりと仕留める。ヘンク・フェールマンが頭でプラットに完璧なお膳立てをすると、プラットがファーサイドを射抜いて2-0とした。

2-0となって以降のフォレンダムは目に見えて自信を深め、試合終了10分前に3-0として勝負を決めた。ニック・ドーデマンがニアポストへ完璧なボールを送り込むと、そこにプラットが飛び込んで力強く決めた。