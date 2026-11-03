FCバルセロナ、PSGとレアル・マドリーに喫した惨敗から名誉挽回

FCバルセロナは火曜日、チャンピオンズリーグでアストン・ヴィラと対戦し、ホームのスポティファイ・カンプ・ノウで3-0の勝利を収めた。パリ・サンジェルマンとレアル・マドリーを相手にした最近の惨敗を経て、ハンジ・フリック監督率いるチームには朗報となった。フレンキー・デ・ヨングはベンチスタートとなり、後半から出場した。

バルセロナはホームで夢のようなスタートを切った。ラミン・ヤマルがアストン・ヴィラの不用意なビルドアップを突き、7分に先制点を挙げた。その数分後にはイアン・マートセンがイエローカードを受け、左サイドバックは以降、慎重なプレーを求められることになった。

アストン・ヴィラは試合の主導権をもう少し握ろうとしたが、ヨハン・マンザンビの強烈なシュートはバルセロナのGKジョアン・ガルシアに見事に防がれた。カタルーニャの名門はホームで1-0のリードを守り、前半を終えた。

ラフィーニャのシュートが相手に当たって軌道を変え、ゴールに飛び込むと、イングランドから訪れたアストン・ヴィラの状況はさらに厳しくなった。スコアは2-0。今週末に敵地で低迷するマンチェスター・ユナイテッドと対戦するアストン・ヴィラにとって、大きな痛手となった。

雨の降る中、バルセロナは65分に試合を決定づけた。ラフィーニャが後方からのロングボールを的確に見極め、落ち着いて決めた。アストン・ヴィラも一矢報いようとしたが、レオン・ゴレツカのヘディングシュートはポストを直撃した。

ウナイ・エメリ監督は終盤、ニコラス・ジャクソンに代えてタミー・アブラハムを投入した。その時点で、バルセロナのデ・ヨングはすでにピッチに立っていた。オランダ人MFは残り20分のところで、疲れの見えたペドリに代わって出場していた。

バルセロナにとって、スポティファイ・カンプ・ノウでの比較的容易な一夜となった。日曜日に控えるラ・リーガのアトレティコ・マドリーとの大一番に向けても、良い予行演習となった。マドリードのチームは首位バルセロナと2ポイント差の2位につけている。