カリム・アデイェミが2031年半ばまでの契約をFCバルセロナと締結したと、カタルーニャのクラブが正式に発表した。スペイン王者はボルシア・ドルトムントから加入するこのウイングに約3000万ユーロを支払う。

ドルトムントは最初のオファーを拒否していたが、最終的には受け入れた。バルセロナが支払う固定の移籍金は2200万ユーロで、これに700万ユーロのボーナスが加わる。

アデイェミはバルセロナで、彼をドイツ代表でデビューさせたハンジ・フリックの下でプレーすることになる。指揮官はこのアタッカーの獲得をクラブ内部で強く後押ししており、その結果、アデイェミは数年契約を結ぶことになった。

バルセロナは公式サイトで、アデイェミを「刺激的で多才な攻撃オプション」と表現している。彼は両ウイングでプレー可能で、最前線のストライカーとしても起用できる。非常にスピードがあり、左足の強烈なシュートも持ち味だ。

アデイェミは前回ワールドカップ予選突破で重要な役割を果たした。それにもかかわらず、このアタッカーはユリアン・ナーゲルスマンによって本大会メンバーに選ばれず、その大会はドイツにとって早々に終わりを迎えた。

バルセロナの新戦力はドルトムントの一員として146試合に出場。その間に36ゴールを記録し、25アシストもマークした。ウイングのアデイェミは合計4シーズンにわたってBVBでプレーした。

アデイェミは来季に向けた2人目の補強となる。これに先立ち、アンソニー・ゴードンが8000万ユーロでニューカッスル・ユナイテッドから加入していた。