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FCバルセロナ、放送情報のまとめ：バルサの試合をテレビやライブストリームで生中継しているのはどこ？

バルセロナ
チャンピオンズ リーグ
ラ・リーガ
コパデルレイ

FCバルセロナのラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーパーコパの試合を生中継で観る方法はここにあります。

FCバルセロナは今シーズンも複数の大会に挑戦する。ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでタイトルを狙う。  

バルセロナの試合を放送するテレビ局は、こちらでご確認ください。

バルサの試合をテレビやライブストリームで生中継する放送局はこちら。

オサスナ 対 バルセロナ
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ライブ視聴

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DAZN

ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパの試合は、無料テレビとライブストリームで視聴できます。

ラ・リーガのドイツ国内独占放送権はDAZNが有し、設立以来スペインリーグを配信。バルセロナ全試合をライブとオンデマンドで提供。

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どのプランでもラ・リーガを視聴できます。

ラ・リーガ
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オサスナ
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バルセロナ crest
バルセロナ
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チャンピオンズリーグも同様です（現時点）。毎週火曜の試合はPrime Videoで、それ以外はDAZNで配信されます。 

Amazon Prime Videoに登録する毎週火曜日のCL注目試合はPrime Videoで独占配信！

よって、火曜日は放送スケジュールを要確認。水曜日はDAZNで視聴可能。

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コパ・デル・レイもDAZNで視聴でき、2028/29シーズンまで続きます。

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スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送されます。MagentaSportDAZNのプランでも視聴できます。 

FCバルセロナの試合をテレビやライブストリームで観る方法は？クラブ概要

創設1899年11月29日
優勝回数28
カップ32回32
チャンピオンズリーグ優勝5
最多出場記録保持者リオネル・メッシ
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