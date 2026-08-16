バルセロナとマンチェスター・シティがロドリの移籍で合意に達したと、ファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。カタルーニャ勢による3度目のオファーが受け入れられ、2030年半ばまでの契約にサインするスペイン代表MFは、希望していた移籍を実現させた。

ロドリは、自身にとって素晴らしいものとなったこの夏、シティを去りたい意向を早い段階で明確にしていた。ワールドカップ優勝経験を持つ同選手は長い間レアル・マドリーの動きを待っていたが、同クラブは長らく態度を保留していた。

バルセロナは最近、マドリード出身のロドリに対して4500万ユーロの最初のオファーを提示。しかし、ロドリと2027年半ばまで契約を残していたマンチェスター・シティは、その提案を一蹴した。

6500万ユーロのオファーで、バルセロナはすでにかなり条件を近づけていた。そして3度目のオファーで、デイヴィッド・オーンスタイン氏によれば固定額6000万ユーロに加え、「達成しやすい」ボーナス1100万ユーロ、「達成が難しい」ボーナス500万ユーロを提示し、シティは合意に至った。

ロドリは2019年、約7000万ユーロでアトレティコ・マドリーからマンチェスターへ移籍。この移籍はイングランド勢にとって素晴らしい投資となった。シティ在籍中には、プレミアリーグ4回制覇、チャンピオンズリーグ制覇、FAカップ2回制覇などを成し遂げた。2024年には、トレブル達成チームの司令塔としてバロンドールを受賞している。

また、バルセロナはロドリに加えてジョアン・カンセロの補強も進める。現在32歳のポルトガル代表DFは、過去に2度、レンタルでカタルーニャ勢に在籍していた。

右サイドバックのカンセロはアル・ヒラルとの契約を解除しており、来週初めにもフリートランスファーでの移籍を完了させるためスペインへ向かう予定だ。73試合出場の代表歴を持つ同選手は、これまでバルセロナで通算65試合に出場し、6ゴール9アシストを記録している。