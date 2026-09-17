バルセロナがデジタル銀行レボリュートからのオファーを断っていたと、Catalunya Ràdioに続いて3Catが報じた。クラブは以前から新たに提携する銀行を探しているが、ルイス・フィーゴが同社の顔を務めていることから、レボリュートを拒否したという。

バルセロナは40年にわたってCaixaBankと結びついていた。この提携は2025年に終了した。バルセロナの役員陣とCaixaBankの間に軋轢が生じていたためだ。

バルセロナは年間600万ユーロの報酬を低すぎると考えていた一方で、CaixaBankはBankiaとの合併後、スポンサー支出をより厳しく見直すようになり、バルセロナの要求を無条件で受け入れるつもりはなかった。

さらに、バルセロナの複数の役員がCaixaBankの幹部を通じてカンプ・ノウの外部プロジェクトに投資したことでも緊張が生じた。そのプロジェクトは失敗に終わり、バルセロナの役員たちはCaixaBankに金銭的補償を求めたことで、両者の関係は深刻に悪化した。

その結果、両者は昨年限りで契約を満了させ、バルセロナはCaixaBankの後任を探している。ただし、両者の交渉が完全に止まったことは一度もない。それでもクラブは外部の複数企業と活発に協議を続けている。

その一環として、レボリュートとも交渉が行われた。しかし、契約成立には至らなかった。バルセロナがこの銀行を拒否した理由は金銭面ではなく、感情的なものだった。ルイス・フィーゴは同銀行の最新キャンペーンの顔を務めており、広告スポットの中では2000年の極めてセンシティブな移籍にまで言及している。

その年、フィーゴはバルセロナを離れて宿敵レアル・マドリーへ移ることを選択した。当時、フロレンティーノ・ペレスは会長選に勝利したばかりで、ポルトガル代表をサンティアゴ・ベルナベウに連れてくるという公約を実現させた。フィーゴはそれ以来、バルセロナとその周辺では歓迎されない存在となっている。

フィーゴは巨大なビルボードにも登場しており、そこには「自分の金のために選べ」というスローガンが掲げられている。これは、移籍後にバルセロナのファンから浴びせられた大規模な批判を直接的に想起させるものだ。ファンは彼を「傭兵」とまで呼んでいた。こうした事情を総合すれば、クラブがレボリュートと手を組まなかった理由としては十分すぎる。



