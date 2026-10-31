FCバルセロナがラ・リーガの首位に返り咲いた。カタルーニャのクラブはスポティファイ・カンプ・ノウで下位のデポルティーボ・アラベスを圧倒し、6-1でバスク地方へ送り返した。バルセロナはアトレティコ・マドリーに勝ち点2差、日曜日にラシン・サンタンデールとのアウェー戦を控えるレアル・マドリーに同6差をつけている。

バルセロナでは、フレンキー・デ・ヨングが意外にもセンターバックで先発した。これにより、オランダ代表MFは中盤にペドリらが入るスペースを空けた。そのペドリが見事な縦パスで試合を動かす。絶好の位置でパスを受けたフェルミン・ロペスが横に流し、ラフィーニャが難なく押し込んで1-0とした。

それでもバルセロナは序盤、先制後も集中しきれておらず、アラベスには何度か得点のチャンスがあった。アブデラフマネ・レバシュは絶好機から放ったシュートがわずかに枠の上へ外れ、アンヘル・ペレスのニアを狙ったシュートはGKジョアン・ガルシアが防いだ。

バルセロナは少しギアを上げると、すぐに2-0とした。ラミン・ヤマルがフェルミンの走り込みを見逃さず、フェルミンは厳しい角度からシュート。対応が不安定だったGKアントニオ・シベラに当たりながら、ボールはネットを揺らした。フェルミンは3点目にも大きく貢献する。左利きのフェルミンからパスを受けたラフィーニャが、美しいカーブをかけて決めた。

前半の得点はこれで終わらなかった。フェルミンがジョアン・カンセロにつなぐと、カンセロはヤマルが空いているのを見逃さない。ヤマルはペナルティーエリアの際から強烈なシュートを放ち、バルセロナのファンを再び沸かせた。4-0となった。

後半、バルセロナは再びペースを落としたが、アラベスはそれでもカタルーニャのクラブに2得点を許した。まずはヤマルがシベラの頭上を越す浮き球のシュートを決め、5-0に。一度はオフサイドで取り消されたものの、オフサイドではないことが確認され、得点が認められた。

終了10分前にはアンソニー・ゴードンも得点を加えた。少し前にヤマルに代わって出場したイングランド人選手は、冷静にシベラの頭上を越す巧みなシュートを決めた。それでもアラベスは一矢報いる。元レアル・マドリーのFWマリアーノ・ディアスが決め、最終スコアは6-1となった。