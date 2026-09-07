バルセロナは、チャンピオンズリーグでのフェイエノールト戦に向けて追加措置を講じる。カタルーニャのクラブは、ロッテルダムのサポーターがホーム席に座る事態を防ぎたい考えだ。

フェイエノールトのサポーターは、オランダ国内外を問わずホーム席用のチケットを個別に購入することが少なくない。バルサは、遠征してきたフェイエノールトファンがホームサポーターの間に入り込むのを防ぐため、すべてのチケットを記名式にする。

その後、カンプ・ノウの入場ゲートで係員が、サポーターが実際に本人名義のチケットを使用しているかどうかを確認する。さらにFCバルセロナは、試合中にもチェックを実施し、フェイエノールトのサポーターがホーム席に座ることを防ぎたい考えだ。

アウェー席は完売しており、フェイエノールトはバルセロナで2986人のサポーターの後押しを受けることになる。全員の氏名はクラブとスペイン当局に把握されている。

スタジアムはまだ完売していない。その理由の一つが18時45分という早いキックオフ時間で、スペインの感覚ではかなり早い時間帯だ。そのため、フェイエノールトのサポーターにはホーム席の残券を確保する可能性が生まれていたが、バルセロナは今それを未然に封じようとしている。

FCバルセロナは2022年以降、来場者に関する方針を厳格化している。アイントラハト・フランクフルトが3万5000人を超えるサポーターとともにカタルーニャの都市へ乗り込んだからだ。これにより、スタジアム内外で騒動が起きた。それにもかかわらず、昨季のニューカッスル・ユナイテッド戦でも再び問題が生じ、イングランドのサポーターがバルサファン向けのチケットを入手していた。

カンプ・ノウは現在改修工事中で、収容人数は6万2000人となっている。3階席が完成すれば、クラブは10万5000人のファンを迎え入れることができる。いずれにせよ、来週水曜日のフェイエノールト戦に向けて、バルセロナは万全を期している。