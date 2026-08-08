『Marca』によると、アトレティコ・マドリーがクリスティアン・ロメロ獲得レースを制しつつある。 同紙によれば、FCバルセロナは「ここ数時間」でアルゼンチン代表DFの考えを変えさせようとしたものの、試みは実らなかったという。

もはや問題は、ロメロがこの夏にトッテナム・ホットスパーを去るかどうかではなく、どのクラブに移籍するかだ。ロンドンでの契約は2029年まで残っているものの、ファブリツィオ・ロマーノらは、同選手が「100パーセント確実に」退団すると伝えていた。

トッテナムでも、ロメロの残留はもはや想定されていないようだ。その証拠に、元エールディヴィジ所属のヤン・パウル・ファン・ヘッケとマルコス・セネシを、それぞれブライトン＆ホーヴ・アルビオンとAFCボーンマスから獲得している。

アトレティコに加え、インテルも以前からロメロに関心を示している。イタリア勢はジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）獲得後、さらに守備陣に経験を加えたい考えだが、彼らもバルセロナ同様、獲得を逃す可能性が高そうだ。

Marca は、マドリードでロメロ加入への楽観論が強まっていると報じている。28歳の右利きDFは、昨夏にクラブ間合意に至らず破談となったあと、今回で2度目となる承諾をロス・コルチョネロスに与えたという。

アトレティコのディレクター、マテウ・アレマニーは今年もトッテナムと継続的に接触しており、トッテナムは最初の3000万ユーロのオファーを拒否した。一方のロメロは、その移籍を今か今かと待ち続けていると、Marca.

アトレティコの好感触は、「ここ数時間でバルセロナが介入を試みたものの失敗したこと」を受けてさらに強まったという。「アトレティコもロメロも、今回はこの移籍が実現しなければならないと考えている」

この移籍が実現すれば、ロメロは指揮官ディエゴ・シメオネの下でプレーすることになる。マッテオ・ルッジェリ（アストン・ヴィラ）とナウエル・モリーナ（ASローマ）の退団が近づいていることで、同監督の陣容には新たな守備的テコ入れが必要とされている。