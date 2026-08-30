FCバルセロナ、アーセナルから格安でFWを獲得へ

バルセロナが、ウイングアタッカーのガブリエウ・ジェズスの移籍を巡ってアーセナルと合意に達した。移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏が日曜、自身のXでおなじみの「here we go」とともに伝えている。

ロマーノ氏によれば、アーセナルはこのブラジル代表FWの売却で1000万ユーロを受け取るという。この金額はボーナスによってさらに増える可能性がある。メディカルチェックは月曜日に予定されている。

アーセナルはガブリエウ・ジェズスに対し、移籍完了に向けてバルセロナへ向かう許可を与えた。Mundo Deportivoによると、スペイン王者と2シーズン契約を結び、さらに1年延長のオプションが付くという。

ハンジ・フリック監督とテクニカルディレクターのデコは、以前からガブリエウ・ジェズスのようなプロフィールを持つ選手を探していた。求めていたアタッカーは、こうしてSpotifyカンプ・ノウへ向かうことになった。

バルセロナはこの夏、ロベルト・レヴァンドフスキ、フェラン・トーレス、マーカス・ラッシュフォードと別れを告げた。空いたポジションは、アンソニー・ゴードン、カリム・アデイェミ、そしておそらくガブリエウ・ジェズスによって埋められることになる。

アーセナルは2022年、かつてマンチェスター・シティでプレーしていたガブリエウ・ジェズスに5000万ユーロ超を投じた。昨季、彼はロンドンのクラブでリーグ優勝を果たしている。

ガブリエウ・ジェズスは以前からアーセナル退団の可能性が取り沙汰されており、アーセナルは前線補強としてフリストス・ツォリスを獲得していた。このブラジル人は、現リーグ王者との契約をあと1年残している。