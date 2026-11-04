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ライブ
imago-sport-1085332327.jpgANP
Siep Engelen
翻訳者：

FCバルセロナ、アヤックス所属選手の獲得を希望　近く接触する可能性も

移籍情報
アヤックス
バルセロナ
ユーリ・バース

FCバルセロナが、アヤックスからユーリ・バースを獲得する可能性を探っている。スペインの『SPORT』が報じた。 

スポーツディレクターのデコは、守備陣の補強を模索している。バルセロナは特にセンターバックの選択肢が少ない。報道によれば、バースはクラブが求める選手像に合致しているという。 

SPORT』は「23歳のユーリ・バースは現在、ミチェル率いるアヤックスの守備陣の皇帝だ」と評する。「左サイドバックもこなせることから、バルセロナの獲得候補リストでも上位に入っている」 

同メディアによると、バルセロナは今もアヤックスの育成組織を高く評価している。また、ジョルディ・クライフがアヤックスのスポーツディレクターを務めていることもプラス材料とみられている。 

バースの獲得にいくら必要かは不明だが、アヤックスは同選手の移籍に応じる可能性がある。昨夏にはFCポルトへの移籍に近づいたものの、土壇場で実現しなかった。バースの契約は2028年半ばまで残っている。 

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代替候補として名前が挙がっているのは、リサンドロ・マルティネスだ。アルゼンチン人の同選手はマンチェスター・ユナイテッドを離れることを認められる見通しで、バルセロナが描く選手像にも合致する。 

FCトゥウェンテのルート・ナイスタットも、依然としてデコの獲得候補リストに入っている。18歳の逸材は以前から注目されているものの、主に将来に向けた選手とみられている。

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