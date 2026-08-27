バルセロナは木曜日、今季リーグ戦2試合目も白星で飾った。カタルーニャ勢はホームでアスレティック・クルブを相手に力の差を見せつけたものの、それをスコアに十分反映し切れず、それでも2-0で勝利した。ラフィーニャは先週のエルチェ戦（5-0）ですでに2ゴール1アシストを記録していたが、この日も前半に先制点をマーク。先週同じく2得点を挙げていたフェルミン・ロペスが、後半に試合を決定づけた。

ひざを負傷しているフレンキー・デ・ヨングを引き続き欠いたバルセロナは、立ち上がりから主導権を握り、早々にラフィーニャを通じてアスレティックに大きな警告を与えた。ブラジル人アタッカーは抜け出したが、飛び出すタイミングがわずかに早すぎた。

特にラミン・ヤマルは、バルセロナの先制点に何度も迫った。神童は最初のシュートを外し、その後は同胞のより良いシュートに対してウナイ・シモンが対応した。

バルセロナは攻め続け、ラフィーニャがポストを叩いたあと、今度こそペドリが1-0を決めたかに見えた。しかし、その得点の流れの中でヤマルがわずかにオフサイドだったことが判明し、この歓喜も実現しなかった。

その取り消しとなったゴールの直後、ホームのサポーターはついに両手を突き上げることができた。ペドリがラフィーニャへ絶妙なスルーパスを送り、ラフィーニャはワールドカップ王者シモンを難なくかわして冷静に流し込んだ。1-0だった。

後半に入っても試合の構図はほとんど変わらなかった。バルセロナは多くのチャンスを作っては逃し、アスレティックは何とか耐えながら、その一度の好機をうかがっていた。

そうしてアンソニー・ゴードンが枠の上と横へ外し、その間にヤマルは再びポストを叩いた。ハンジ・フリック監督は後半15分過ぎ、ロドリをバルセロナでの公式戦デビューに送り出す潮時と判断した。マドリード出身のこの選手には、カタルーニャの観客からスタンディングオベーションが送られた。

そして終了10分前、ようやく妥当な2-0が生まれた。カリム・アデイェミのクロスをアイメリク・ラポルトがひどい形で処理し、目の前のフェルミンに難なく決められるのを、シモンはただ見守るしかなかった。2-0となった。



