FCバルセロナは今シーズンも複数の大会に挑戦する。ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでタイトルを狙う。

バルセロナの試合を放送するテレビ局は、こちらでご確認ください。

バルサの試合をテレビやライブストリームで生中継する放送局はこちら。

ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパの試合は、無料放送とライブ配信で視聴できます。

ラ・リーガのドイツ国内独占放送権はDAZNが有し、設立以来スペインリーグを配信。バルセロナ全試合をライブとオンデマンドで提供します。

どのプランでもラ・リーガを視聴できます。

Getty Images

チャンピオンズリーグも同様です（現時点）。毎週火曜の試合はPrime Videoで、その他の試合はDAZNで配信されます。

よって、火曜日は放送スケジュールを要確認。水曜日はDAZNで視聴可能。

Getty

コパ・デル・レイもDAZNで視聴でき、2028/29シーズンまで続きます。

スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送されます。MagentaSportとDAZNのプランでも視聴できます。

FCバルセロナの試合をテレビやライブストリームで観る方法は？クラブ概要