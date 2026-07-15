『ディアリオ・AS』紙によると、FCバルセロナはフレンキー・デ・ヨングの体調管理に怒っている。このMFはW杯で負傷しながらも報告せず復帰した。

月曜日、膝の痛みが治まらず予定より早くクラブに戻った。 すでに初期検査は終了し、膝が「完全に不安定」と診断された。

靭帯損傷の疑いもある。内出血のためMRI検査は数日延期されたが、すでに4～6か月のリハビリが必要との見通しだ。

バルセロナは、オランダサッカー協会（KNVB）がW杯期間中、16強モロッコ戦でデ・ヨングを起用するため情報を隠した疑いがあると主張。『AS』紙は「クラブは代表スタッフに欺かれたと感じている」と伝えている。

バルセロナは、デ・ヨングの体調不良と治療注射については把握していたが、ここまで悪化すると予想していなかった。医療スタッフは、モロッコ戦の延長が状況を急激に悪化させたのではないかと懸念している。

「状況上、選手がプレーせざるを得なかったことは理解しているものの、彼の健康を他のあらゆる考慮事項よりも優先させることも不可欠だ」とAS紙は報じている。「そしてこの点において、責任者たちの過失が認められる。バルセロナ内部の情報筋によれば、彼らは全く容認できないリスクを冒したのだ」

スペインではKNVBがバルセロナに説明責任を負うべきとの声も上がっている。クラブ関係者は「クーマン監督とデ・ヨングがどう説明するのか見ものだ」と語った。2024年の欧州選手権でデ・ヨングが体調不良で出場できなかった際、KNVBがバルセロナを強く批判した件も再注目されている。

オランダ代表のチームドクターについても、状況は掌握し注射は厳格に管理下で投与されたと主張していたが、結果からクラブは過ちがあったと判断。選手に不必要な負担がかかり、深刻な結果を招いたと結論づけている」と『AS』紙は結んでいる。