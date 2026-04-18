FCバルセロナが元エールディヴィジの失敗作に注目：「彼はすぐに適応できる」

FCバルセロナが、アトレティコ・マドリード所属の30歳ノルウェー代表FWアレクサンデル・ソルロットに注目していると、マルカ紙のマッテオ・モレット記者が報じた。ロベルト・レヴァンドフスキの後継候補とされている。

同氏によると、バルセロナは「ソルロートに注目している」という。これはレヴァンドフスキの去就が不透明であることと深く関係している。

レヴァンドフスキの契約は来夏までで、延長には減俸が必要だ。欧州外から高額オファーも報じられている。

ソルロットは技術面でレヴァンドフスキに匹敵し、フリック監督のシステムにもすぐに適応できるとモレットは指摘する。

ただし、アトレティコがライバルであるバルセロナへの移籍にどこまで協力するかは不透明だ。ソルロットは2028年半ばまで契約を残しており、現在の市場価値は2000万ユーロとされている。

ノルウェー代表70試合のソルロットは2024年からアトレティコに所属し、公式戦100試合で41ゴール3アシストを記録。直近の得点は4月8日のCL準々決勝で、相手はバルセロナだった。

2016年初めから2017年半ばまでFCフローニンゲンに所属したが、公式戦43試合で6ゴール4アシストと結果は残せなかった。