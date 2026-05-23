バルセロナはアウェーでバレンシアに1-3と敗れ、ラ・リーガを締めくくった。後半途中出場のデ・ヨングは及ばず。2位レアル・マドリードはビルバオに4-2で勝利した。

前半はスコアレス。ウーゴ・ドゥロのヘディングは枠外、バルデと退団するレヴァンドフスキはポストを叩いた。デ・ヨングは病気から復帰しベンチから観戦した。

均衡が破れたのは60分、フェラン・トーレスのシュートがレヴァンドフスキに当たりネットを揺らした。 直後にデ・ヨングがオルモと交代。バルサは守備の乱れからゲラに同点弾を許した。

その5分後、ルイス・リオハがリバウンドを押し込み逆転。終盤にはマルク・ベルナルがPKを献上したかに見えた。 しかしVARのエイドリアン・コルデロ主審がPK不要と判断し、バルセロナは難を逃れた。終盤にフリック監督が交代策を講じたが、クリステンセンの決定機も決まらず。97分にはグイド・ロドリゲスが3-1の決勝点。

レアル・マドリード 4-2 アスレティック・クラブ

序盤、ゴンサロ・ガルシアはダニ・カルバハルのパスを冷静に決めて先制。前半終了間際にはジュード・ベリンガムがペナルティエリアから追加点。アディショナルタイムにゴルカ・グルゼタがティボ・クルトワを破り1点差に。

後半早々、キリアン・エムバペがポジション取りから3-1とし、試合の行方を決定付けた。終盤はレアルが落ち着いて試合を運んだ。ブラヒム・ディアスが終了間際に追加点、アディショナルタイムにはイニャキ・ウィリアムスがアスレティック・クラブの意地を示した。

ベンフィカを率いるジョゼ・モウリーニョのレアル復帰は時間の問題とされ、暫定指揮官アルベロアは来季続投しないことを金曜の会見で表明した。