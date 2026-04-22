FCバルセロナはヤマルの離脱にも動じず、レアル・マドリードに大差をつけてリードを広げた

水曜日のスペインリーグでバルセロナはセルタを1-0で下し、首位を走った。レアル・マドリードとの差は再び9ポイントに。ただし、ラミン・ヤマルが序盤で負傷交代した。

前半終了間際、ペナルティエリア内で倒されたヤマルは直後にPKを獲得。チームメイトが祝福に駆け寄った。特にラフィーニャは心配そうな表情を浮かべた。PK直後、ヤマルがベンチに向かって何らかのジェスチャーを送る場面も確認された。 好プレーを連発していた得点力のあるウイングは、ハンス・フリック監督によってすぐに交代した。

交代直後、試合は一時中断。Ziggoの解説者シエルド・デ・ヴォスは、観客席で心臓発作が起きたと伝えた。 その間フリック監督は選手に指示を送り、両チーム選手は話し合っていた。観客は試合が止まった理由を気にしていた。この中断で前半は1時間に及んだ。

後半もバルセロナが試合を支配し、2点目を狙った。 フェラン・トーレスの鮮やかなボレーがネットを揺らし、追加点かと思われたがVARでオフサイド判定。セルタは辛うじて逃げ切り、ジョアン・ガルシアの好守も光った。

試合終盤、途中出場のフレンキー・デ・ヨングがバルセロナ通算293試合出場の新記録を達成した。これまでの記録はフィリップ・コクーの292試合だった。フリック監督はデ・ヨングを投入し、相手の背後を狙ってボールを回し続けた。

試合はバルセロナのリードのまま終了。勝ち点差は再び9に開いた。残り6節。首位のバルセロナは土曜、6位ヘタフェのホームを訪れる。