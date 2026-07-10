ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バルセロナとドルトムントはカリム・アデイエミの移籍で合意。移籍金は2200万ユーロ＋最大700万ユーロのボーナス。スカイ・スポーツのフロリアン・プレッテンベルク氏は「22＋9」と推定し、ドルトムントが再移籍時の収益35％を受け取る条件も報じている。

バルセロナはここ数日で急速に獲得へ傾き、アデイエミを説得するのは難航しなかったという。

アデイエミはスポティファイ・カンプ・ノウで5年契約を結び、年俸約600万ユーロ（税後）を得る見込みだ。

ドルトムントは交渉で有利な立場になく、2027年半ばまで契約延長を拒否したアデイエミの移籍意向は明確だった。

ドルトムントは当初4000万ユーロを要求したが、現実的ではない。ロマーノ氏は木曜日、バルサが6か月後にはフリー移籍で交渉できたはずだと指摘し、その額を払うつもりはないと伝えた。

バルセロナの初オファー2000万ユーロは却下され、双方が歩み寄った。固定額2200万ユーロ＋出場や優勝で700万～900万ユーロのボーナス、さらに高率の再売却益分配で合意した。

アデイエミ（24）は2022年にレッドブル・ザルツブルクから加入以来、ドルトムントでブンデスリーガのスターに成長。右ウイングとして146試合で36ゴール25アシストを記録したが、ジュリアン・ナーゲルスマン監督によって意外にもワールドカップ代表から外された。