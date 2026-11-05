FCバルセロナは今季も複数の大会を戦っている。ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでタイトル獲得を目指す。

バルサの試合を放送・配信するサービスを簡単に紹介する。

バルサの試合はどこで見られる？テレビ中継・ライブ配信情報を一覧で紹介

FCバルセロナのラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ：無料テレビ放送とライブ配信

ドイツでは、ラ・リーガをDAZNが独占配信している。DAZNはサービス開始以来、スペインリーグの放映権を保有し、バルセロナの全試合をライブおよびオンデマンドで配信している。

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どちらの契約プランを選んでも、ラ・リーガを視聴できる。

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チャンピオンズリーグもほぼ同様だ。火曜日の夜に行われる1試合はPrime Videoで配信され、残りはDAZNで配信される。

Amazon Prime Videoに登録して同サービス限定配信の火曜夜の注目カードを視聴しよう。

火曜日は放送・配信予定を確認し、水曜日はDAZNをチェックしよう。

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最後にカップ戦だ。コパ・デル・レイもDAZNで配信される。同サービスが最近放映権を獲得し、2028-29シーズン終了まで配信する。

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スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送される。同サービスによるスーペルコパの放送は、MagentaSport とDAZNでも視聴できる。

FCバルセロナ：テレビ中継・オンライン配信情報とクラブ概要を一覧で紹介

創設 1899年11月29日 ラ・リーガ優勝回数 28回 カップ戦優勝回数：32回 32回 チャンピオンズリーグ優勝回数 5回 最多出場選手 リオネル・メッシ

流れるような攻撃サッカーを好むサポーターにとって、バルセロナの緻密なパスワークと戦術の進化をライブで見ることは、常に大きな楽しみだ。試合を選んで賭ける際に、十分に最適化されたプラットフォームと競争力のあるオッズを利用するには、主要な事業者を比較することが欠かせない。英国のおすすめベッティングサイトを網羅的に評価した記事を参考に、ベッティング環境を充実させよう。