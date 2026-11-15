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BarcaGetty
GOAL
翻訳者：

FCバルセロナの放送・配信情報を一目で：試合をテレビやライブ配信で生中継するのはどこ？

バルセロナ
UEFAチャンピオンズリーグ
ラ・リーガ
コパ・デル・レイ

ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでのバルセロナの試合をどこでライブ観戦できるか、お探しだろうか。ここで確認できる。

FCバルセロナは今季も複数の大会を戦っている。ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでタイトル獲得を目指す。 

バルセロナの試合を放送するチャンネルを簡単に紹介しよう。

バルセロナの試合はどこで見られる？テレビの生中継とライブ配信の情報を一覧で紹介

バルセロナ 対 ビジャレアル
U-NEXT

ライブ視聴

U-NEXT
DAZN
DMM×DAZNホーダイ
デポルティーボ・ラ・コルーニャ 対 バルセロナ
U-NEXT

ライブ視聴

U-NEXT
DAZN
DMM×DAZNホーダイ
サバフFK 対 バルセロナ
WOWOWオンデマンド

ライブ視聴

WOWOWオンデマンド
Lemino

ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでのFCバルセロナ：無料テレビ放送とライブ配信

ドイツでラ・リーガを独占放送しているのはDAZNだ。サービス開始以来、スペインリーグの放映権を保有し、バルセロナの全試合をライブ配信と見逃し配信で提供している。

自分に合ったプランを選んで今すぐ登録しよう！

どちらのプランを選んでも、ラ・リーガを視聴できる。

次の試合
BAR

BAR

ラ・リーガ

2026年11月22日

VIL

VIL

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAGetty Images

チャンピオンズリーグもほぼ同じだ。火曜夜の1試合はPrime Videoで配信され、残りはDAZNで配信される。 

Amazon Prime Videoに登録して同サービス限定配信の火曜夜の注目カードを視聴しよう。

火曜は放送予定を確認し、水曜はDAZNで視聴しよう。

FC BarcelonaGetty

最後にカップ戦について。コパ・デル・レイもDAZNで配信される。同サービスが最近放映権を獲得したため、2028-29シーズン終了まで配信が続く。

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スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送される。同サービスによるスーペルコパの放送は、MagentaSport DAZNでも視聴できる。 

FCバルセロナの放送情報一覧：試合をテレビやオンラインで生中継・ライブ配信するのはどこ？クラブ概要

創設1899年11月29日
ラ・リーガ優勝回数28
カップ戦優勝回数：3232
チャンピオンズリーグ優勝回数5
最多出場リオネル・メッシ

バルセロナの緻密なパスワークと戦術の進化をライブで見ることは、流動的な攻撃サッカーを好むファンにとって、いつも大きな見どころだ。試合を選ぶ際に、使いやすく最適化され、競争力のあるオッズを提供するプラットフォームを利用するには、主要な運営サイトを比較することが欠かせない。英国の優良ベッティングサイトを詳しく評価した記事を参考に、ベッティング環境を充実させよう。

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