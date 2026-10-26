FCバルセロナは今季も複数の大会を戦う。ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでタイトル獲得を目指している。

バルセロナの試合を放送・配信するチャンネルを簡単に紹介しよう。

バルセロナの試合はどこでテレビ生中継・ライブ配信される？ 放送・配信情報を一覧で紹介

FCバルセロナのラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ：無料テレビ放送とライブ配信の情報

ドイツでラ・リーガを独占配信しているのはDAZNだ。サービス開始以来、スペインリーグの放映権を保有し、バルセロナの全試合をライブ配信と見逃し配信で届けている。

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どちらのプランを選んでも、ラ・リーガを視聴できる。

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チャンピオンズリーグもほぼ同様だ。火曜夜の1試合はPrime Videoで配信され、残りはDAZNで配信される。

Amazon Prime Videoに登録して同サービス独占配信の火曜夜の注目カードを視聴しよう。

火曜は放送・配信予定を確認し、水曜はDAZNをチェックしよう。

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最後にカップ戦だ。コパ・デル・レイもDAZNで配信される。同社は最近放映権を獲得したばかりで、2028-29シーズン終了まで配信を続ける。

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スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送される。同サービスのスーペルコパ中継はMagentaSport とDAZNでも視聴できる。

FCバルセロナの放送・配信情報一覧：試合をテレビやオンラインで生中継・ライブ配信するのはどこ？ クラブの概要

創設 1899年11月29日 ラ・リーガ優勝回数 28回 カップ戦優勝回数：32回 32回 チャンピオンズリーグ優勝回数 5回 歴代最多出場選手 リオネル・メッシ

バルセロナの緻密なパスワークと戦術の進化をライブで見ることは、流れるような攻撃サッカーを好むサポーターにとって、常に大きな楽しみだ。試合の選択を、競争力のあるオッズ設定を備えた、十分に最適化されたプラットフォームで行うには、主要な事業者の比較が欠かせない。英国の優れたベッティングサイトを網羅的に評価した記事を参考に、ベッティング環境を充実させよう。