FCバルセロナは今季も複数の大会を戦っている。ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでタイトル獲得を目指す。

バルセロナの試合を放送・配信するチャンネルを簡単に紹介する。

放送・配信情報を一覧でチェック：バルセロナの試合をテレビやライブ配信で生中継するのはどこ？

ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパを戦うFCバルセロナ：無料放送とライブ配信の情報

ドイツでは、ラ・リーガをDAZNが独占配信している。サービス開始以来スペインリーグの放映権を保有し、バルセロナの全試合をライブと見逃し配信で提供している。

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どちらのプランを選んでも、ラ・リーガを視聴できる。

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チャンピオンズリーグもほぼ同様だ。火曜日の夜に行われる1試合はPrime Videoで配信され、残りはDAZNで配信される。

Amazon Prime Videoに登録して、同サービスでしか見られない火曜日の夜の注目試合を視聴しよう。

火曜日は放送・配信予定を確認し、水曜日はDAZNで視聴しよう。

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最後にカップ戦だ。コパ・デル・レイもDAZNで配信される。同サービスが最近放映権を獲得し、2028-29シーズン終了まで配信を続ける。

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スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送される。同サービスによるスーペルコパの中継は、MagentaSport とDAZNでも視聴できる。

FCバルセロナの放送・配信情報一覧：試合をテレビやオンラインで生中継するのはどこ？ クラブ概要

創設 1899年11月29日 ラ・リーガ優勝回数 28回 カップ戦優勝回数：32回 32回 チャンピオンズリーグ優勝回数 5回 最多出場選手 リオネル・メッシ

バルセロナを象徴するプレースタイルをライブで見られる機会は、真のサッカーファンにとって毎週の注目イベントだ。戦術への知識と同じくらい充実したデジタルスポーツの選択肢を揃えるためにも、海外の賭け先をどこにするか検討しよう。出金処理の早いサービスを見つけるため、更新されたおすすめのベッティングサイト一覧をチェックしよう。