FCバルセロナは今季も複数の大会を戦っている。ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでタイトル獲得を目指す。
バルセロナの試合を放送・配信するチャンネルを簡単に紹介する。
放送・配信情報を一覧でチェック：バルセロナの試合をテレビやライブ配信で生中継するのはどこ？
ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパを戦うFCバルセロナ：無料放送とライブ配信の情報
ドイツでは、ラ・リーガをDAZNが独占配信している。サービス開始以来スペインリーグの放映権を保有し、バルセロナの全試合をライブと見逃し配信で提供している。
どちらのプランを選んでも、ラ・リーガを視聴できる。
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チャンピオンズリーグもほぼ同様だ。火曜日の夜に行われる1試合はPrime Videoで配信され、残りはDAZNで配信される。
火曜日は放送・配信予定を確認し、水曜日はDAZNで視聴しよう。
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最後にカップ戦だ。コパ・デル・レイもDAZNで配信される。同サービスが最近放映権を獲得し、2028-29シーズン終了まで配信を続ける。
スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送される。同サービスによるスーペルコパの中継は、MagentaSport とDAZNでも視聴できる。
FCバルセロナの放送・配信情報一覧：試合をテレビやオンラインで生中継するのはどこ？ クラブ概要
|創設
|1899年11月29日
|ラ・リーガ優勝回数
|28回
|カップ戦優勝回数：32回
|32回
|チャンピオンズリーグ優勝回数
|5回
|最多出場選手
|リオネル・メッシ
バルセロナを象徴するプレースタイルをライブで見られる機会は、真のサッカーファンにとって毎週の注目イベントだ。戦術への知識と同じくらい充実したデジタルスポーツの選択肢を揃えるためにも、海外の賭け先をどこにするか検討しよう。出金処理の早いサービスを見つけるため、更新されたおすすめのベッティングサイト一覧をチェックしよう。