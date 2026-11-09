FCバルセロナは今季も複数の大会を戦っている。ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでのタイトル獲得を目指す。

バルセロナの試合を放送・配信するサービスを簡単に紹介する。

バルセロナの試合はどこで見られる？テレビ中継とライブ配信の情報を一覧で紹介

FCバルセロナのラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ：無料テレビ放送とライブ配信

ドイツでは、ラ・リーガをDAZNが独占配信している。同サービスは開始以来スペインリーグの放映権を保有し、バルセロナの全試合をライブおよびオンデマンドで配信している。

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どちらのプランを選んでも、ラ・リーガを視聴できる。

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チャンピオンズリーグも、ほぼ同様だ。火曜夜の1試合はPrime Videoで配信され、残りはDAZNで配信される。

Amazon Prime Videoに登録して同サービス限定配信の火曜夜の注目カードを視聴しよう。

火曜日は放送・配信予定を確認し、水曜日はDAZNで視聴しよう。

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最後にカップ戦について。コパ・デル・レイもDAZNで配信される。同サービスが最近放映権を獲得し、2028-29シーズン終了まで配信を続ける。

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スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送される。同サービスのスーペルコパ中継は、MagentaSport とDAZNでも視聴できる。

FCバルセロナの放送・配信情報：試合のテレビ中継とオンライン配信はどこで見られる？クラブ概要

創設 1899年11月29日 ラ・リーガ優勝回数 28回 カップ戦優勝回数：32回 32回 チャンピオンズリーグ優勝回数 5回 最多出場記録 リオネル・メッシ

バルセロナの緻密なパスワークと戦術の進化をライブで見ることは、流れるような攻撃的サッカーを好むファンにとって、常に大きな楽しみだ。試合を選んで賭ける際に、競争力のあるオッズを提供する、十分に最適化されたプラットフォームを利用するには、主要な事業者を比較することが欠かせない。英国の優良ベッティングサイトを総合的に評価したガイドを参考に、ゲーム環境を充実させよう。