あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
BarcaGetty
GOAL
翻訳者：

FCバルセロナの放送情報一覧：バルセロナの試合をテレビで生中継・ライブ配信するのはどこ？

バルセロナ
UEFAチャンピオンズリーグ
ラ・リーガ
コパデルレイ

ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでのFCバルセロナの試合をどこでライブ視聴できるか知りたい？ ここがぴったりだ。

FCバルセロナは今季も複数の大会を戦っている。ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでタイトル獲得を目指す。  

バルセロナの試合を放送するチャンネルを簡単に紹介する。

バルセロナの試合はどこで見られる？テレビとライブ配信の情報を一覧で紹介

バルセロナ 対 アラベス
U-NEXT

ライブ視聴

U-NEXT
DAZN
DMM×DAZNホーダイ
バルセロナ 対 アストン・ヴィラ
WOWOWオンデマンド

FCバルセロナのラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ：無料テレビ放送とライブ配信の情報

ドイツではラ・リーガをDAZNが独占放送している。サービス開始以来スペインリーグの放映権を保有し、バルセロナの全試合をライブ配信とオンデマンド配信で届けている。

自分に合ったプランを選んで今すぐ登録！

どちらのプランを選んでも、ラ・リーガを視聴できる。

次の試合
BAR

BAR

ラ・リーガ

2026年10月31日

ALA

ALA

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAGetty Images

チャンピオンズリーグも、ほぼ同様だ。火曜夜の1試合はPrime Videoで配信され、残りはDAZNで配信される。 

Amazon Prime Videoに登録して同サービス独占配信の火曜夜の注目の一戦を視聴しよう。

火曜は放送予定を確認し、水曜はDAZNで視聴しよう。

FC BarcelonaGetty

最後にカップ戦だ。コパ・デル・レイもDAZNで配信される。同社が放映権を獲得したのはつい最近で、2028-29シーズン終了まで配信が続く。

今すぐ登録して月額わずか7.95ユーロからMagentaSportを利用しよう。

スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送される。同サービスによるスーペルコパの中継は、MagentaSport DAZNでも視聴できる。 

FCバルセロナの放送情報一覧：試合のテレビ中継・オンライン配信はどこで見られる？クラブ概要

創設1899年11月29日
ラ・リーガ優勝回数28回
カップ戦優勝回数：32回32回
チャンピオンズリーグ優勝回数5回
最多出場記録保持者リオネル・メッシ

バルセロナを象徴するプレースタイルをライブで見ることは、熱心なサッカーファンにとって毎週の楽しみの中でも特別なものだ。戦術への知識に負けない充実したデジタルのスポーツ観戦環境を整えるため、海外のベッティング対象をどこで選ぶか検討しよう。出金手続きの速いサイトを探すなら、更新されたおすすめベッティングサイト一覧をチェックしてほしい。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー