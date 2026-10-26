FCバルセロナは今季も複数の大会を戦っている。ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでタイトル獲得を目指す。

バルセロナの試合を放送するチャンネルを簡単に紹介する。

バルセロナの試合はどこで見られる？テレビとライブ配信の情報を一覧で紹介

FCバルセロナのラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ：無料テレビ放送とライブ配信の情報

ドイツではラ・リーガをDAZNが独占放送している。サービス開始以来スペインリーグの放映権を保有し、バルセロナの全試合をライブ配信とオンデマンド配信で届けている。

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どちらのプランを選んでも、ラ・リーガを視聴できる。

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チャンピオンズリーグも、ほぼ同様だ。火曜夜の1試合はPrime Videoで配信され、残りはDAZNで配信される。

Amazon Prime Videoに登録して同サービス独占配信の火曜夜の注目の一戦を視聴しよう。

火曜は放送予定を確認し、水曜はDAZNで視聴しよう。

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最後にカップ戦だ。コパ・デル・レイもDAZNで配信される。同社が放映権を獲得したのはつい最近で、2028-29シーズン終了まで配信が続く。

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スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送される。同サービスによるスーペルコパの中継は、MagentaSport とDAZNでも視聴できる。

FCバルセロナの放送情報一覧：試合のテレビ中継・オンライン配信はどこで見られる？クラブ概要

創設 1899年11月29日 ラ・リーガ優勝回数 28回 カップ戦優勝回数：32回 32回 チャンピオンズリーグ優勝回数 5回 最多出場記録保持者 リオネル・メッシ

バルセロナを象徴するプレースタイルをライブで見ることは、熱心なサッカーファンにとって毎週の楽しみの中でも特別なものだ。戦術への知識に負けない充実したデジタルのスポーツ観戦環境を整えるため、海外のベッティング対象をどこで選ぶか検討しよう。出金手続きの速いサイトを探すなら、更新されたおすすめベッティングサイト一覧をチェックしてほしい。