FCバルセロナは今季も複数の大会を戦っている。ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでタイトル獲得を目指す。

バルサの試合を放送・配信するサービスを簡単に紹介する。

バルサの試合はどのチャンネルでテレビ生中継・ライブ配信される？放送・配信情報を一覧でチェック

FCバルセロナのラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ：無料テレビ放送とライブ配信

ドイツではラ・リーガをDAZNが独占放送・配信している。サービス開始以来、スペインリーグの放映権を保有し、バルセロナの全試合をライブ配信と見逃し配信で届けている。

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どちらのプランを選んでも、ラ・リーガを視聴できる。

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チャンピオンズリーグもほぼ同様だ。火曜日夜の1試合はPrime Videoで配信され、残りはDAZNで配信される。

Amazon Prime Videoに登録して同サービス独占配信の火曜日夜の注目カードを視聴しよう。

火曜日は放送・配信予定を確認し、水曜日はDAZNをチェックしよう。

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最後にカップ戦だ。コパ・デル・レイもDAZNで放送・配信される。同サービスは最近になって放映権を獲得し、2028-29シーズン終了まで放送・配信する。

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スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送される。同サービスによるスーペルコパの中継は、MagentaSport とDAZNでも視聴できる。

FCバルセロナの放送・配信情報：バルサの試合をテレビやオンラインで生中継・ライブ配信するのは？クラブ概要もチェック

創設 1899年11月29日 ラ・リーガ優勝回数 28回 カップ戦優勝回数：32回 32回 チャンピオンズリーグ優勝回数 5回 最多出場選手 リオネル・メッシ

バルセロナの精緻なパスワークと戦術の進化を生で見ることは、流れるような攻撃的サッカーを好むサポーターにとって、いつも大きな見どころだ。試合に賭ける際には、使いやすく最適化されたプラットフォームと競争力のあるオッズを選ぶため、主要な事業者を比較することが欠かせない。ベッティング環境を充実させるため、英国のおすすめベッティングサイトを網羅的に評価した記事をチェックしよう。