あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
BarcaGetty
GOAL
翻訳者：

FCバルセロナの放送情報を一目で確認：バルセロナの試合をテレビで生中継・ライブ配信するのはどこ？

バルセロナ
UEFAチャンピオンズリーグ
ラ・リーガ
コパ・デル・レイ

ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでのFCバルセロナの試合を、どこでライブ視聴できるかお探しなら、こちらをご覧ください。

FCバルセロナは今季も複数の大会を戦っている。ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパでタイトル獲得を目指す。 

バルサの試合を放送・配信するサービスを簡単に紹介する。

バルサの試合はどのチャンネルでテレビ生中継・ライブ配信される？放送・配信情報を一覧でチェック

バルセロナ 対 ビジャレアル
U-NEXT

ライブ視聴

U-NEXT
DAZN
DMM×DAZNホーダイ
デポルティーボ・ラ・コルーニャ 対 バルセロナ
U-NEXT

ライブ視聴

U-NEXT
DAZN
DMM×DAZNホーダイ
サバフFK 対 バルセロナ
WOWOWオンデマンド

ライブ視聴

WOWOWオンデマンド
Lemino

FCバルセロナのラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ：無料テレビ放送とライブ配信

ドイツではラ・リーガをDAZNが独占放送・配信している。サービス開始以来、スペインリーグの放映権を保有し、バルセロナの全試合をライブ配信と見逃し配信で届けている。

自分に合ったプランを選んで今すぐ登録！

どちらのプランを選んでも、ラ・リーガを視聴できる。

次の試合
BAR

BAR

ラ・リーガ

2026年11月22日

VIL

VIL

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAGetty Images

チャンピオンズリーグもほぼ同様だ。火曜日夜の1試合はPrime Videoで配信され、残りはDAZNで配信される。 

Amazon Prime Videoに登録して同サービス独占配信の火曜日夜の注目カードを視聴しよう。

火曜日は放送・配信予定を確認し、水曜日はDAZNをチェックしよう。

FC BarcelonaGetty

最後にカップ戦だ。コパ・デル・レイもDAZNで放送・配信される。同サービスは最近になって放映権を獲得し、2028-29シーズン終了まで放送・配信する。

今すぐ登録して月額わずか7.95ユーロからMagentaSportを契約しよう。

スーペルコパはSportdigital FUSSBALLで放送される。同サービスによるスーペルコパの中継は、MagentaSport DAZNでも視聴できる。 

FCバルセロナの放送・配信情報：バルサの試合をテレビやオンラインで生中継・ライブ配信するのは？クラブ概要もチェック

創設1899年11月29日
ラ・リーガ優勝回数28回
カップ戦優勝回数：32回32回
チャンピオンズリーグ優勝回数5回
最多出場選手リオネル・メッシ

バルセロナの精緻なパスワークと戦術の進化を生で見ることは、流れるような攻撃的サッカーを好むサポーターにとって、いつも大きな見どころだ。試合に賭ける際には、使いやすく最適化されたプラットフォームと競争力のあるオッズを選ぶため、主要な事業者を比較することが欠かせない。ベッティング環境を充実させるため、英国のおすすめベッティングサイトを網羅的に評価した記事をチェックしよう。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー